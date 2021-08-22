BAL VE ORGANİK TARIMDAN KAZANDIĞI PARA İLE ÖĞRENCİLERE YARDIM EDİYOR

ERZURUM'un Şenkaya ilçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir, deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki ilçede yetiştirdikleri organik bal ve sebzeleri marketlere satarak elde ettiği gelirle öğrencilere yardım ediyor.

ERZURUM'un Şenkaya ilçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir, deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki ilçede yetiştirdikleri organik bal ve sebzeleri marketlere satarak elde ettiği gelirle öğrencilere yardım ediyor. Başkan Bedir, Organik tarımdan kazandığımız para ile öğrencilere maddi destekte bulunup, belediyenin bazı masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan kişilere de iş imkanı sağlıyoruz dedi.

Erzurum'a 170 kilometre uzaklıkta 17 bin 500 nüfuslu Şenkaya ilçesinde Belediye 4 yıldır yaptığı organik bal üretiminden sonra bu yıl da serada organik sebze üretmeye başladı. Geçen yıl baldan 80, fasulyeden 6, patatesten ise bin lira olmak üzere toplam 87 bin lira gelir elde eden belediye bu paranın bir bölümünü ilçedeki başarılı 100 öğrenciye tablet dağıtırken geri kalan para ile de belediyenin küçük ölçekli giderlerinde kullanıldı. Bu yıl ilçede kurdukları iki dönüm serada domates, salatalık ve mısır, beyaz patates ve tarlada kara buğday üretmeye başladıklarını vurgulayan Başkan Yavuz Bedir şunları söyledi

Erzurum'un kuzeyinde ve en uzak ilçelerinden biri olan Şenkaya'nın 71 mahallesi bulunmakta. yaptığımız üretimle hem ilçe halkına örnek oluyoruz hem öğrencilerimize yardım edip, 4- 5 kişiyi de istihdam ediyoruz. Ürettiğimiz bal ve organik ürünleri ilçedeki marketlere satıyoruz. Ürünler çok rağbet görüyor. Bu yıl üretimde çıtayı yükselttik ve sera kurduk. Pandemi nedeniyle okullar kapalıydı. Eğitim-öğretim sezonunda ilkokula giden öğrencilerimizle birlikte üretim yapmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle irtibatlı olarak öğrencileri sera ve tarlalara getirip toprakla ürünler nasıl yetişiyor öğreteceğiz ve onlarda emek verecekler. Burada kazanılan parayı da eğitimlerinde kullanacaklar. 1900 rakımda bir şey olmaz diyenlere üretimle cevap vereceğiz. Önümüzdeki yıl elma, armut, şeftali, nar gibi meyve ağaçları dikeceğiz. Toprağa ne ekersen onu alırsın yeter ki sevgi olsun, emek olsun. Biz yaptık yapmak isteyenlere de belediye olarak her türlü desteği veririz.

Belediyenin serasında çalışan 3 çocuk babası Kurtuluş İzgi (36) ise İlçede işsizdim. Belediye başkanımızın seracılık faaliyetinden dolayı iş sahibi olduk. Günlük sera işleriyle uğraşıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı