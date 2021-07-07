BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk'ten Bulgaristan seçimlerine katılım çağrısı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan milletvekili seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanması için çağrıda bulundu.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan milletvekili seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanması için çağrıda bulundu.

Öztürk, AA muhabirine, söz konusu seçimlerin, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye'de ikamet eden, oy kullanma hakkına sahip en az 350 bin çifte vatandaşın bulunduğunu aktaran Öztürk, BAL-GÖÇ'ün girişimleri sonucu, Türkiye geneli için sınırlanan oy kullanma sandık sayısının 35'ten 112'ye çıkarıldığını kaydetti.

Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bir oy bile çok önemli. Sandık sayıları arttırıldı, her türlü imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz. 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın vereceği karar, Bulgaristan için yeni bir dönüm noktası olacak."

Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı kapsamında oyunu kullanmasının iki ülke arası ve bölge barışına katkı sağlayacağını dile getiren Öztürk, "En önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında kapsamlı bir sağlık ve sosyal güvenlik anlaşması imzalanmasına vesile olacak. Bulgarca okuma yazma bilen öğretmen ve aydınlar, seçmen listelerinde kayıtlı olmayan vatandaşların doldurması gerekli beyannameleri (deklaratsiya) sandık başına gitmeden önce doldurmaları için yardımcı olmalıdır. Beyannamenin seçim gününden önce doldurulması yığılmalara sebebiyet verilmemesi açısından son derece önemlidir. Sadece imza kısmının okulda sandık komisyon üyeleri önünde atılması gerekmektedir." diye konuştu.

Makineli oylama sistemi

Öztürk, 300'den fazla seçime katılım başvurusu bulunan veya son seçimlerde 300'den fazla seçmenin oy kullandığı noktalarda oylama makinesi şartı getirildiğini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bursa'da 27 sandıktan 14'ünde makineli oylama yapılacak. İlk kez yapılacak makineyle oylama bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu sistemin oy verme işlemini yavaşlatacağı kaygısı var. 60 yaş üstü kişilerin makine ile oy kullanması uzun sürebilir, teknik sorunlar da çıkabilir. Oy kullanma kartını makinenin kart haznesine konmasıyla ekranda oy pusulası görüntülenecek. Seçmen oradan istediği partiyi işaretleyip, oy kullanma tuşuna basacak. Makine oy kullanma fişi verecek, onu oy kullanma sandığına bırakıp, oy kullanma kartını da seçim kurulu görevlilerine iade etmemiz gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen, hiçbir oylama yöntemi seçmenlerin oy kullanma hakkını kullanmaktan vazgeçirmemeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca