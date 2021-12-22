Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan- Türkiye 1. Enerji Forumu düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un eş başkanlığında düzenlenen foruma iki ülkeden enerji sektöründeki yetkililer katıldı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, 1. Azerbaycan- Türkiye Enerji Forumu'nu, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin enerji alanında da ittifak düzeyine yükselmesini destekleyecek bir platform olarak nitelendirdi.

Şahbazov, güvenlik, kalkınma ve ilerlemeyi sağlayan Azerbaycan-Türkiye birliğinin, cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde bölgedeki yeni jeopolitik gerçeklikler ve kalkınma süreçlerinde öncü faktör olduğunu kaydetti.

Avrupa'daki enerji krizi göz önünde bulundurulduğunda Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği TANAP'ın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Şahbazov, şu bilgileri verdi:

"Temmuz 2018'den Aralık 2021'e kadar kardeş Türkiye'ye TANAP üzerinden 13,6 milyar metreküp doğalgaz taşındı. 2021'nin ilk 11 ayında Türkiye'ye taşınan 7,7 milyar metreküp doğalgazın 5,1 milyar metreküpü TANAP tarafından karşılandı. Genel olarak, Şahdeniz sahasından 2007'den bu yana Türkiye gaz piyasasına 85 milyar metreküpten fazla doğal gaz tedarik edilmiştir."

Şahbazov, STAR Petrol Rafinerisi ve Petkim gibi örneklerle Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinden de bahsederek, "Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 19 milyar doların üzerinde. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, ancak kardeş ülkeye bu kadar para, bu kadar yatırım yapılabilir. Başarılı ortak iş tecrübemiz gelecek iş birliklerimiz için de sağlam temel oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve elektrik piyasasının serbestleştirilmesi konusundaki tecrübesini Azerbaycan'la paylaştığını bildiren Şahbazov, şunları söyledi:

"İşgalden kurtarılan bölgelerde 'yeşil enerji bölgelerinin' oluşturulması planlarımız Türk yatırımcılar için geniş ufuklar açıyor. Özellikle Karabağ ve Doğu Zengezur'un 'Yeşil Enerji' bölgesine dönüşmesinde Türk şirketleriyle yapacağımız kapsamlı iş birliği aynı zamanda dayanışmamızın da bir simgesi olabilir. Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerjide piyasa ilişkileri alanlarındaki tecrübe ve desteği bizim için önemlidir. Tüm süreçlerde olduğu gibi temiz enerjiye doğru giden yolda da Türkiye'yi en büyük müttefikimiz olarak görüyoruz."

Forumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövneg Abdullayev, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Azernerji Başkanı Baba Rzayev, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım da konuşma yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında anlaşmalar imzalandı

Forum kapsamında iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Bakan Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, "Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu Protokolü"ünü imzaladı. Dönmez ve Şahbazov, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına Yönelik Mutabakat Zaptı"na da imza attı.

Dönmez ve Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Ayrıca, bakanların huzurunda yetkililerce, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kaynakları Kullanımı Devlet Ajansı ve AzerGold Halka Kapalı Anonim Şirketi Arasında Yer Bilimleri ve Madencilik Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Milli Jeoloji Değerlendirme Hizmeti Arasında Yerbilimleri Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"na da imza atıldı.

Forum kapsamında Azerenerji ile TEİAŞ arasında da iş birliği protokolü imzalandı.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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