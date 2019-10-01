Baklava tarifi: En güzel baklava tarifi Nefis baklava tarifi

01.10.2019 15:58

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BAYRAMA ÖZEL FORMÜL: EV YAPIMI BAKLAVA

Bayram denince akla gelen ilk şeylerden olan baklava, evde de yapılabilen özel bir lezzettir. Siz de sevdiklerinize elinizle baklava hazırlamak istiyorsanız pratik tarifle bunu kolayca yapabilirsiniz.

Bayram sevincini sevdiklerinizle yaşamak ve onlara kendi elinize hazırladığınız baklavadan ikram etmek ister misiniz? Ev yapımı baklava tarifi bunu kolayca yapabileceksiniz.

Gerekli malzemeler

3 adet yumurta

Mısır nişastası

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

10 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

Şerbeti için: 5 su bardağı su, 4 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Baklava hamuru için 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 1 adet kabartma tozunu bir kaba alın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak hamur kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın.

Kıvama gelen hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Parçaları tabak büyüklüğünde olacak şekilde aralarına nişasta serperek desteleyin. 10'arlı 3 ayrı deste oluşturun.

Merdane ile bezeleri tepsi büyüklüğünde açarak yufkaları elde edin. Yufkaları aralarına ceviz serperek tepsiye dizin. Yufkaların tepsiden taşan kısımlarını kesin. Klasik baklava dilimi olacak şekilde bıçakla baklava baklavayı dilimleyin ve üzerine daha önce erittiğiniz bir kaşık tereyağını ilave edin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Devamlı takip ederek baklavayı kontrol edin. Baklava renk değiştirmeye başlayınca bir eritilmiş bir yemek kaşığı tereyağı daha dökün. Baklava yeterince kızarınca fırından çıkarıp beklemeye alın.

Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 bardak suyu tencereye alıp 15 dakika kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatın ve 2 dakika daha kaynatın. Sıcak halde olan şerbeti baklavanın üzerine dökün. Afiyet olsun.

EV YAPIMI BAKLAVA

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA TARİFİ

Hazır yufkadan baklava tarifi ile bayramda hiç zahmet etmeden pratik ve kolay bir şekilde baklava hazırlayabileceksiniz. Hazır yufkadan baklava tarifi ile hem lezzetli hem de hiç uğraşmadan baklava hazırlayabileceksiniz. Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava tarifi nedir diyorsanız işte sizi hiç yormayacak olan hazır yufkadan baklava tarifi.

Hazır yufkadan baklava tarifi ile bayramda zahmetsiz bir şekilde baklava hazırlayabileceksiniz. Misafirlerinize ikram etmek için baklava yapmak istiyor ve baklava yapmaya üşeniyorsanız artık korkmanıza gerek yok. Birazdan vereceğimiz hazır yufkadan baklava tarifi ile bayramda misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. işte yorulmadan hiç zahmetsiz bir şekilde hazırlayabileceğiniz hazır yufkadan baklava tarifi.

Günümüzde çok azımız mutfağa girip baklava açacak zamana sahibiz. Son derece pratik lezzet derseniz son derece güzel ve hafif… Avantajlı istediğiniz içi koyabilir, misafirlerinize çok makul fiyata elde ettiğiniz ev yapımı baklava ikram edebilir, tadını tamamen damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz.Baklavanızı yaparken yufkalar dikdörtgen olduğundan dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanmanızı öneriyoruz. İşiniz çok daha kolaylaşacaktır.

Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

250 gr eritilmiş tereyağ

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz (1 1/2 cup)

Şerbeti:

5 su bardağı şeker (5 cup)

5 su bardağı su (5 cup)

1/4 limon kabuğu ile

Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Tereyağımızı köpük köpük oluncaya kadar eritiyoruz. Kararmamasına dikkat etmeliyiz. Elimize eldiven giyip, tepsinin her yerini iyice yağlıyoruz. Baklavalık yufkaları sayı olarak tam iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir adet baklavalık yufka alıp üzerine elimizle kuru yer kalmayacak şekilde tereyağı sürüyoruz. Üzerine ikinci yufkayı koyup onun üzerinede tereyağı sürüyoruz. Yufkaların yarısını tamamlayıncaya kadar işlemi tekrar ediyoruz.

Adet olarak tam yarısının aralarına tereyağı sürüp üst üste koyduğumuz baklava yufkalarının üzerine boşluk kalmayacak şekilde ceviz içini yayıyoruz.

Yufkaların kalan kısmının aralarına tereyağ sürerek işlemi tekrar ediyoruz. Kalan tereyağı en üste iyice sürüyoruz ki baklavamız nar gibi kızarabilsin.Yufkalar bitince baklavamızı arzu ettiğimiz şekilde kesiyoruz.

Dilimlediğimiz baklavamızı 200 derecede önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Öneri:Limonu şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabuğu ile şerbetin içerisine atın. Biz baklavayı önce pişirip tamamen soğuttuktan sonra ılık şerbeti üzerine döktük. Şerbet sıcağa yakın ılık olmalı.Çok kaynar olur ise baklavanız hamurlaşacak çok ılık olursa da baklava şerbeti emmeyecektir.

FISTIKLI KÜRDAN BAKLAVA TARİFİ

Misafirler ağırlıyorsanız fıstıklı kürdan baklava tarifini tercih edebilirsiniz. Misafirlerinizin beğenisi sonrası ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı göreceksiniz.

Malzemeler

3 Yufka

125 Gr. Tereyağı

Yarım Çay B. Fındık Yağı

1 Kase Pirinç Yeşil Fıstık

Tutturmak İçin

Kürdan

Şerbeti İçin

3 Su B Toz Şeker

2 Su B. Su

Yarım Limon

Süslemek İçin:

Fıstık

Hazırlanışı:

Yufkaları üste üste koyup açıyoruz. Ortasına bir tatlı tabağı koyup kesiyoruz.

Diğer kısımları 8'e bölüyoruz. Uç kısımlara yeşil fıstık koyup rulo şeklinde sarıyoruz. Gül böreği şeklinde sarıp kürdan geçiriyoruz.

Fırın tepsisine diziyoruz. Sıvıyağ ve tereyağı beraber eritip tatlının üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbeti için, şeker, su ve limonu 8-9 dakika kadar pişiriyoruz. Şerbetimiz ılıdıktan sonra tatlımızın üzerine döküyoruz. Afiyet olsun...

BAKLAVA HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Hamuru için:

5 su bardağı un

yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ

1 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

Hazırlanışı

Süt hariç diğer malzemeler yoğurtma kabına alınır. Ilık süt yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur. Gerekirse çok az süt ya da tam tersi un eklenebilir. Hamur 15 dk boyunca yoğrularak şekillendirme aşamasına geçilir. Bu hamur ile iki farklı baklava hazırlayabilirsiniz.