Bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bakkallar saat kaça kadar açık? Bakkallar açık mı?

Bakkallar ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Hafta sonu günleri olması nedeniyle merak edilen konular da artış gösterdi. Tam kapanmada bakkallar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? soruları artış gösterirken, Pazar günü gündeme geldi. Bugün marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bakkallar saat kaça kadar açık? Bakkallar açık mı?

Türkiye, artan koronavirüs vakaları sonrasında tam kapanma sürecine girdi. Kabine toplantısının ardından açıklanan kararla, Türkiye genelinde 17 Mayıs gününe kadar 'tam kapanma' kuralları geçerli olacak.

BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR?

Açıklanan kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, bakkal, market, kasap, tatlıcı gibi işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin detaylar da yurttaşlarla paylaşıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Yurttaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli yurttaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek

TAM KAPANMADA RESTORANLAR AÇIK MI?

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

TAM KAPANMADA FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Genelgede fırınlarla ilgili bilgiler de şöyle:

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmayla ilgili merak edilen soruları da sitesinden yanıtladı. Bu sorulardan bir tanesi de çiçekçilerin, Anneler Günü'nde açık olup olmayacağıydı.

Bu soruya şu yanıt verildi:

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.