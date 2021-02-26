Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hangi partili?
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Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hangi partili?

26.02.2021 14:36 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:39
Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hangi partili?

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Bakırköy Belediye Başkanı hakkında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğluhangi partili ve Bakırköy Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

Bakırköy Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hangi partili?

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

• 1970 Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

• 1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

• 1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

• 10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

• 2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

• 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak iki kez Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.

• İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Bülent KERİMOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

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