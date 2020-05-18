Bakıma muhtaç yaşlılara otel konforunda hizmet - BURSA
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Bakıma muhtaç yaşlılara otel konforunda hizmet - BURSA

Bursa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sosyal izolasyon kuruluşu olarak dizayn edilen öğrenci yurdunda, gidecek yeri olmayan, bakıma muhtaç yaşlılara ev sıcaklığında hizmet veriliyor.

Bakıma muhtaç yaşlılara otel konforunda hizmet - BURSA
18.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:37

Bursa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sosyal izolasyon kuruluşu olarak dizayn edilen öğrenci yurdunda, gidecek yeri olmayan, bakıma muhtaç yaşlılara ev sıcaklığında hizmet veriliyor.

Osmangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon kuruluşu olarak hizmet veren öğrenci yurdunda, 60 yaşın üstünde 20 kişi kalıyor.

Yiyecek ve giyecekten temizliğe kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı kuruluşta yaşlılar, salgın döneminde güvenli bir ortamda ve ev sıcaklığında huzurla yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kendilerine bağlı kuruluşlarda ciddi tedbirler aldıklarını ve kentte üç sosyal izolasyon kuruluşu açtıklarını söyledi.

Türk Kızılayın desteğiyle açılan yaşlılara yönelik sosyal izolasyon kuruluşunda gidecek yeri olmayanlara hizmet verildiğini belirten Yılmaz, "Buraya gelen yaşlılarımızla ilgili öncelikle bir sosyal inceleme yapıyoruz. Kişinin ikametinde, aile fertlerinin yanında bakımının sağlanmasının mümkün olmadığına, gidecek yeri olmadığına kanaat getirdiğimizde bu kuruluşta kalmalarını onaylıyoruz." dedi.

Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda Kovid-19 sürecinde ciddi tedbirler aldığını vurguladı.

Bu kapsamda Bursa'da huzurevlerine dışarıdan girişleri kapattıklarını bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kuruluş bakımına veya devlet korumasına ihtiyacı doğan vatandaşları sosyal izolasyon kuruluşlarında misafir ediyoruz. Oldukça güzel bir bahçesi olan bu kuruluşta, üç öğün yemek ve ara öğünler sağlanıyor. Yaşlıların hukuki durumları, maaşlarıyla ilgili durumlar ve sağlık durumlarına kadar ilgileniyoruz. Şartlarımız oldukça iyi. Yaşlılar, çok memnun ve mutlu. Burası tamamen bizim kontrolümüz ve yönetimimizde. Personel de yaşlılarla iletişimleri, bakım tecrübeleri olan uzman arkadaşlar. Bir teyzemiz, 'Ben çok uzun zamandır yürüyemiyordum. Burada iki günden beri yürüyorum' dedi. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor."

"Burada aile özlemi çekmiyoruz"

Sosyal izolasyon kuruluşunda kalan 67 yaşındaki Selahattin Karakayalı da yurtta adeta bir aile ortamı yaşadıklarını aktardı.

Emekli öğretmen olduğunu dile getiren Karakayalı, şunları kaydetti:

"Ben 20 gündür buradayım. Burada aile özlemi çekmiyoruz. Bizim için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ve gece gündüz bizimle beraberler. Açlık, huzursuzluk yok. Buradakilerin hepsi genç evlatlar ve ne istersek hiç ikiletmeden yerine getiriyorlar, güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Bir kişinin bile suratını astığını görmedim. Bu, çok güzel bir şey. Burada bir rehabilitasyon ortamı yaşıyoruz. Bu da bize ayrı bir rahatlık ve huzur veriyor."

Yurtta ev ortamını aratmayan bir ortamda yaşadıklarını anlatan 70 yaşındaki Ömer Çakır da günlerinin çok güzel geçtiğini belirtti.

Çakır, "Yemeklerimiz, odalarımız, her şeyimiz çok güzel. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Allah bu hükümete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Sosyal izolasyon kuruluşuna getirilişini aktaran Çakır, "Evdeyken ansızın bir olay geldi başıma, nasıl olduğunu anlayamadım. Gırtlağım kesildi. Beni hastaneye götürdüler, pansuman yaptılar ve sonra buraya getirdiler. 1,5 aydır buradayım. Yeni arkadaşlıklarımız oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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