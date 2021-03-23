Bakanlıklar ayrılıyor mu 2021? Hangi bakanlıklar ayrılacak?
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Bakanlıklar ayrılıyor mu 2021? Hangi bakanlıklar ayrılacak?

23.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:59
Bakanlıklar ayrılıyor mu 2021? Hangi bakanlıklar ayrılacak?

Bakanlıklar ayrılıyor mu sorusu kabine değişikliği açıklaması ardından gündeme geldi. Hangi bakanlıklar ayrılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" cevabını verdi. Peki, Bakanlıklar ayrılıyor mu 2021? Hangi bakanlıklar ayrılacak?

Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları gündeme gelmişti. İddialara ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Ünal yaptığı son açıklamada "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" cevabını verdi. Bu durum akıllara Bakanlıklar bölünecek mi? sorusunu da getirdi. İşte tüm merak edilenler..

BAKANLIKLAR AYRILIYOR MU?

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel kabine revizyonuna dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yiğitel açıklamasında; 'bir kabine revizyonu beklentisi var ve eli kulağında' dedi.

HANGİ BAKANLIKLAR BÖLÜNECEK?

24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları aktardı;

Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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