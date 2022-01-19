Bakanlığın metro hattını onaylamama sebebine İBB'den tepki: 311 gün sonra yanıt vermeniz takdire şayan

Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, projenin onaylanması için gereken eksik belgeleri sıraladı. İBB ise bu paylaşıma sert bir tepki göstererek "Tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı hakkında geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık." ifadelerini kullanmıştı.

ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELERİ SIRALADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, bugün sosyal medyadan paylaşımda bulunarak projenin onaylanmama sebeplerini sıraladı. Yapılan açıklamada "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler: Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüt Raporu, Mimari Kesin Projeler, Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması" denildi.

BAKANLIK, MAHMUTBEY-ESENYURT HATTINI İŞARET ETTİ

Bir sonraki paylaşımda ise "İBB İş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok." ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN SERT TEPKİ

İBB'nin resmi hesabı ise Bakanlığın söz konusu paylaşımına yanıt olarak "12.03.2021'de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin" dedi.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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