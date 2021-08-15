Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı

Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan selde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Demirkol'un cenazesi, Çayiçi Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İki çocuk annesi Demirkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demirkol'un tabutunun taşınmasına yardım etti.

Kurum ve Karaismailoğlu, aileye taziye dileklerini de iletti.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Gülcan Demirkol'un eşi Hüseyin Demirkol'un koluna giren Kurum, kendisini teskin etmeye çalıştı. Kurum, rahatsızlanan Demirkol'a su içirip, yüzünü yıkadı.

Hüseyin Demirkol'un selde akıntıya kapılan iki çocuğu ve annesini arama çalışmalarının da devam ettiği belirtiltdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Akar: 'Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
Akar: "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mehmet Özhaseki Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden Demirkol'un Sinop'taki cenazeye katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:15:15. #1.16#

title