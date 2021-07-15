Bakanımız Sn. Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanı ve Beraberindeki Komite Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, resmi ziyaret kapsamında ülkemizde bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Sn. Yasemin Öztürk ve beraberindeki Komite Üyeleri ile bir araya geldi pic. twitter. com/rUmzxKbPZx— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 14,