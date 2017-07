Bakan Yılmaz: Türk Milleti Demokrasisine Sahip Çıkar

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Milletinin 15 Temmuz'da milli iradesine el uzatılmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar İlçesi'nde, bu yıl 52'ncisi düzenlenen 'Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne katılmak üzere öğle saatlerinde ilçeye geldi. İlçe stadyumunda düzenlenen festivale Bakan Yılmaz ile birlikte Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Sivassporlu futbolcular ve vatandaşlar katıldı. 21 kategoride gerçekleşen müsabakalara 135 sporcu katılırken, festival ağalığını da Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaptı.



'GÜREŞ, GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK İÇİN BİR FIRSAT'



Festivalde konuşan Bakan Yılmaz, her geçen yıl güreşe olan ilginin arttığını belirterek, etkinliğin birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu söyledi. Ata sporu güreşin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade eden Yılmaz, "Güreş, Türk milleti için de apayrı özel bir yere sahiptir. Ata sporu olarak kültürümüzde de bir yer edinmiştir. Tarihin her döneminde halkımız özel ilgi göstermiş, gelenek olarak nesilden nesile aktarılmıştır" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana teması güreşçilik olan Spor Lisesi'nin önümüzdeki dönemden itibaren eğitime açacaklarını dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sivas nice şampiyonlar çıkartmaya devam edecektir. Her ülkenin özellikle başarı olduğu spor branşları vardır. Ama güreş denince akla Türkiye gelir. Ünlü Türk güreşçilerini anmadan güreş tarihi yazılamaz ve Türkiye'de Sivas olmadan Türk güreşi yazılamaz. Adeta güreş Türkiye ile Sivas'ta Türkiye ile özdeşleşmiştir bu açıdan. Sivas'ın önemli değerlerinden biri de yetiştirdiği ülke ve dünya çapındaki şampiyonlardır. Kazıkçı Karabekir, Keçeli Ahmet Ayık, Fevzi Şeker, Sebahattin Öztürk, Hamza Yerlikaya, Aydın Polatçı gibi nice yiğitler bu topraklardan çıkmıştır. Bu meşhur güreşçilerimizin ardından görüyoruz ki bugün de başarılı güreşçilerimiz yetişiyor. Geçen yıl yapılan Rio Olimpiyatları'nda milli güreşçilerimizden Taha Akgül hemşehrimiz altın madalya kazandı. Böylelikle hem dünya şampiyonu olan, hem de olimpiyat şampiyonu olan ender sporcular arasına katılma başarısı gösterdi. Bundan dolayı da Taha kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



'TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKAR'



Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle festivalin iptal edildiğini, ancak bu yıl daha büyük bir katılımla yapıldığını belirten Bakan Yılmaz, "15 Temmuz'da 249 şehit verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Muhakkak ki bütün dünyaya şunu gösterdiler; bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. Hiç şüpheniz olmasın, 'insanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar' derler. İşte 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır. Biz bunu da bu aziz millete borçluyuz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.



Konuşmanın ardından eski güreşçi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık tarafından Bakan Yılmaz'a plaket verildi.



