Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak

Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ'da kuraklıktan etkilenen alanlarda tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Dekar başına 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri, üreticilerimize yapılacak" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ'da kuraklıktan etkilenen alanlarda tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Dekar başına 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri, üreticilerimize yapılacak" dedi.

Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Nuri Yılmaz'ın yanı sıra Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, bakanlık yetkileri ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Tunç, kuraklıktan etkilenen alanlarda gerekli tespit çalışmalarının köy bazlı yapıldığını belirtti. Tunç, parsel bazında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Her parseldeki kayıp ve hasarlarla ilgili rapor hazırlandığını belirten Bakan Yardımcısı Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi dekar başına 100 liraya kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize yapılacak. Ayrıca TARSİM kapsamında sigortalı olan alanlarda, TARSİM Bölge Müdürü'müz gerekli çalışmayı yapıyor. Onlarla alakalı ödemeler de üreticilerimize yapılacak. Daha önce borç ertelemeleri ile alakalı çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin gereği olarak borç erteleme ve bugün kanunlaşan diğer borçların yapılandırılmasıyla alakalı da çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı üreticilerimiz müracaatlarını yaparsa hem borçların yapılandırılması hem de geri ödemelerin yapılandırılması konusunda gerekli duyarlılığı hükümetimiz gösteriyor. İnşallah sizlerin memnuniyetini sağlayacak sonuçlara ulaşacak, diye ümit ediyoruz. Pandemi ve kuraklığın oluşturduğu tahribatın hepsini kaldırmak mümkün değil ama nispeten rahatlatma imkanı ve tarımsal faaliyetin devamını sağlayabilirsek, amacımız odur" dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hasibe Eren Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Yardımcısı Tunç: Dekar başı 100 liraya kadar hasar ödemesi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:54:50. #1.16#

title