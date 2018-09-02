Bakan Yardımcısı Oğlunu Evlendirdi, Bakanlık Yapmış 5 İsim Şahit Oldu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın oğlu Ömer Faruk Alpay, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini ise eski 5 bakan yaptı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın oğlu Ömer Faruk Alpay, Damla Demir ile evlendi.Çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıyarken şahitliğini ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milli Eğitim Eski Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ ve Prof. Dr. Erhan Serin yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu nikah cüzdanını verirken çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde tüm davetliler müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Düğüne aynı zamanda, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Elazığ Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8. Kolordu Komutanı Kornegeral Osman Erbaş, bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ