Bakan Yardımcısı Ersoy: Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmamız mümkün değil
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Bakan Yardımcısı Ersoy: Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmamız mümkün değil

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmamız mümkün değil
21.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:31

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan 'Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haberi paylaştı. Ersoy, "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy'un Twitter'daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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