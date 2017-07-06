Bakan Yardımcısı Çiftci, Afyonkarahisar'da

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Afyonkarahisar'da açılışı yapılan ulaştırma sektörü bilgilendirme toplantısına katıldı.



Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olan esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sıkıntıları çözmek için hükümet olarak var güçleriyle çalışmakta olduklarını belirterek, esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için günlük politikalarla değil; uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. 2015 yılı itibariyle esnaf ve sanatkarlar, özelinde sektör analizleri projesini faaliyete geçirdiklerinin anlatan Çiftci, "Bu proje kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyet gösterdiği alanlarda geniş kapsamlı, detaylı, inceleme ve analizler yapılarak gelecek vizyonunun ve yol haritasının belirlenmesi için meslek kuruluşlarımızın da destekleriyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. İlk etapta bitirdiğimiz dört projeden birisi olan esnaf ve sanatkarlar özelinde, ulaştırma sektörü analizi projesi ile 400 binin üzerinde esnafımızın faaliyet gösterdiği ulaştırma sektörünün detaylı analizini gerçekleştirdik. Odak grup toplantılarından anket çalışmalarına, dünyadaki iyi örnek incelemelerinden yurtiçi mevzuat taramasına kadar hemen her alanda çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Sahaya inmeden masa başında yapılan çalışmaların doğru sonuçlara ulaşmayacağını düşündüğümüzden Bakanlık olarak bütün bu çalışmaları yaparken en büyük paydaşımız esnaf ve sanatkarlar oldu. 2 yıllık süreçte 600 oda başkanı odak toplantılarında dinlendi. 4 bin 400 esnafa ve 4 bin müşteriye anket uygulandı. Esnafımızı birebir dinleme fırsatı bulduk. Taksi şoförünün, minibüs şoförünün kısacası sektör temsilcisi bütün esnafların ne sorunu varsa bu çalışmada ortaya çıkardık. Bu çalışmalar sonucunda sektörün sorunlarını ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya çıkarıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Esnaf ve sanatkarın sorunlarına, ihtiyaçlarına ilgisini eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Başbakanımızın himayelerinde Bakanlık olarak bu sorunların çözülmesi adına sürekli takipte olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde esnaf ve sanatkarlara yönelik gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Çiftci, "Esnafın kullandığı kredi faizleri yüzde 47'den, yüzde 4-5'e düşürüldü. Kredi üst limitleri 150 bin TL'ye çıkarıldı. Kredi kullanan esnaf sayısı rekor seviyelere ulaştı, esnaf ve sanatkarlar ile kefillerinin borçları yeniden yapılandırıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nu yürürlüğe koyduk. Esnaf ve sanatkarlar için ilk kez 2010 yılında yol haritası ortaya konuldu. Esnaf ve sanatkarlarımız lehine vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. 8 bin TL'ye kadar olan kazançtan vergi alınmıyor, sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı, ulaştırma sektöründeki esnafa ÖTV istisnası getirildi. Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı. Sicil affı, taşınır rehniimkanı getirildi, esnaf ahilik sandığı kuruldu. Daha burada sayamadığım birçok düzenlemeyi AK Parti hükümetleri olarak esnaf ve sanatkarlarımıza sağladık" şeklinde konuştu.



2002 yılında 153 milyon TL olan kredi kullandırma oranını 2016 sonu itibariyle 12 milyar 69 milyon 284 bin TL düzeyine çıkardıklarını da ifade eden Çiftci, "Bu çalışmalar neticesinde inşallah, yarını esnaf ve sanatkarlarımız için daha güzel, daha kazançlı ve daha güvenli kılmak hedefindeyiz. Ayakları yere sağlam basan politikalarla sizlerin işlerini kolaylaştırmak ve artırmak niyetindeyiz. Bu açıdan sektör analizi projemiz bir gelecek projesi, bir vizyon projesi olmuştur ve Bakanlığımızın en önemli projeleri arasında yerini almıştır" ifadelerini kullandı. - VAN