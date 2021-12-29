Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de aşırı yağıştan etkilenen bölgeye gitti Açıklaması

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Çataklı, burada Kırkkavak Deresi'nin taşması sonucu sel sularından etkilenen yerler hakkında Vali Canalp'tan bilgi aldı.

Evlerini su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çataklı, bölgede incelemede bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların hem Edirne hem de Kırklareli'nde etkili olduğunu söyledi.

Sel sularının günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaştığını, kimi konutların giriş katlarına, tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Dünden beri gelişmeleri yakinen takip ediyoruz hem Valiliklerimizden hem AFAD başkanlığımız üzerinden sürekli bilgi alıp süreci gözden bir şey kaçırmamak adına izlemeye çalıştık. Süleyman Soylu Bakanımız da anbean gelişmeleri takip ediyor. Bugün en son yağışların devam etmesi nedeniyle alana gidip hem bir eksiklik var mı, ilave yapılabilecek geliştirilebilecek bir tedbir var mı onların görülmesi hem de geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi maksadıyla talimat üzerine AFAD Başkanımız Yunus Beyle bölgeye geldik."

Kırklareli'nde de incelemelerde bulunduklarını anlatan Çataklı, şöyle devam etti:

"Orada da hem Valimizden hem belediye başkanlarımızdan hem de kaymakamlarımızdan bilgi aldık ve çalışmaları yerinde gördük. Oradan da buraya geldik. Dünden bu yana Sayın Valimizden bilgi alıyorduk. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor, bir taşkın var, su baskınları var tarım arazilerinde ve belli sayıda konutta ama yönetilebilir boyutlarda. Zaten meteorolojik uyarılar sonrasında AFAD bölge illerden de takviyede bulunmuştu Edirne'mize ancak büyük oranda onlara da ihtiyaç kalmamış gözüküyor. İlave araç gereç ve benzeri personele de ihtiyaç kalmamış gözüküyor alınan tedbirler sonucunda. Sadece 13 evimizin zarar gördüğünü anlıyoruz. Onların da eşya ve benzeri zararları hızlı şekilde yarın karşılanacak inşallah. Tarım arazilerindeki tespitler de yağmurun ve arazi koşullarının el verdiği koşulda hızla yapılacak."

"Teyakkuz hali devam edecek"

Büyük boyutlu bir durum görmediklerini söyleyen Çataklı, taşkının günlük hayatı etkilediğini ancak devletin imkanları ölçüsünde yönetilebilir boyutta olduğunu vurguladı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığını dile getiren Çataklı, "70 civarında küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Gerekenler yapılacak elbette. Tekrar söylüyorum büyük boyutlu bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yağmurlar biraz daha devam edecek gibi duruyor, bu gece de sabaha karşıya kadar devam etme ihtimali var. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de teyakkuz hali devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki incelemelerde, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yetkililer katıldı.