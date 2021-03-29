Bakan Yardımcısı Çataklı'dan HDP Milletvekili Şık'a cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı aynı zaman Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı ithamlarına cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı aynı zaman Bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı ithamlarına cevap verdi. Çataklı, "Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu. PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın" ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "balya halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir" ithamlarına İçişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zaman İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, Türk Polisi'nin gerekli gözaltıların yapıldığını belirtti. Çataklı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu. PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı