Bakan Yanık'tan yangın mağduru ailelere moral

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan evi için gözyaşı döken Cumali Yüce ve evleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti, moral verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan evi için gözyaşı döken Cumali Yüce ve evleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti, moral verdi.

Devletin tüm imkanları ile yanında olduğunu söyleyen Bakan Yanık, yaraların el birliği ile hızla sarılacağını, canlarına zarar gelmemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar, Bakan Yanık ve beraberindekilere yanlarında oldukları için teşekkür ederek, bir an önce evlerine ve ormanlarına kavuşmak istediklerini söylediler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyaretlerinde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkveren, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun ve çok sayıda kurum müdürü eşlik etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı