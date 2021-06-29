Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı
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Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı

Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir temasları kapsamında Kırşehir Valiliğini ziyaret ettikten sonra kendisini takip eden kamu personeline dondurma dağıtırken, Ahi esnafından da alışveriş yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir temasları kapsamında Kırşehir Valiliğini ziyaret ettikten sonra kendisini takip eden kamu personeline dondurma dağıtırken, Ahi esnafından da alışveriş yaptı.

AK Kırşehir temaslarına Kaman ilçesinde belediye ve Japon Kalehöyük müzesi ziyaretleri ile başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha sonra Kırşehir Valiliğini ziyaret etti. Vali İbrahim Akın'dan şehir hakkında bilgiler alan Varank, valilik temasları sonrası kendisini takipte olan kamu çalışanlarına dondurma ikram etti. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Ekicinin de katıldığı programda Ahi Esnafını ziyaret ederek incelemelerini sürdüren Bakan Varak, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Birçok kişiyi dinleyen Bakan Varank, sorunların çözülmesi noktasında da talimatlarda bulundu. Ahi esnafını tek tek dolaşan ve alışveriş yapan Bakan Varank, esnaflarla sohbet edip pandemi sonrası her şeyin düzeleceğini belirtti. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran-ı Veli Külliyesini de ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; dua ettikten sonra Külliye bahçesinde fotoğraf çektirdi.

(Enderhan Öz/İHA)

Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı
Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı
Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı
Bakan Varank sıcaktan bunalan takipçilerine dondurma servisi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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