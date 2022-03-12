Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek (2)

ANTALYA (DHA) - UÇAĞIN YAZILIMI ANTALYA'DA YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Teknokent- AR-GE 5 binası ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Milli Muharif Uçak Ar-Ge ofisinin açılışına katıldı. Açılış ve kurdele kesimine Bakan Varank'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı. Antalya Teknokent Ar-Ge 5 binası önünde açılış kurdelesi kesildikten sonra bina içerisinde imza töreni düzenlendi.

Bakan Varank, açılıştan sonra binada gezerken alanda öğrencilerle sohbet etti. Bakan Varank, gezisinde bir çalışanın telefonla acente hizmeti verdiğini görünce telefonu alarak görüşmeye dahil oldu. Bir süre telefonla konuşan Bakan Varank, karşıdaki kişinin aldığı hizmetten memnun olduğunu kaydetti. Stajyer öğrencilerle de görüşen Bakan Varank, kendisine sunulan bir projeye Kepez Belediyesi'nin ise ortak olması yönünde istekte bulundu. Bunun üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapılacak ortaklıktan memnuniyetlerini dile getirdi.