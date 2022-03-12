Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek

ANTALYA (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen sene İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın 16- 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapılacağını açıkladı.

TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, EXPO 2016 Şakayık Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, siyasiler ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan öğretmenler ve öğrencilere plaketlerini takdim etti. Bakan Varank, madalya alan bir öğrenciye ne kadar ödül aldığını sordu, aldığı cevabın ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan ödül parasının yükseltilmesini istedi.