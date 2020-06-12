Bakan Varank Açıkladı: Kovid-19'a Karşı Önemli Bir İlaç Üretildi
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Bakan Varank Açıkladı: Kovid-19'a Karşı Önemli Bir İlaç Üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı önemli bir ilaç üretildiği bilgisini verdi. İşte Kovid-19'a karşı üretilen önemli ilaç hakkında detaylar.

Bakan Varank Açıkladı: Kovid-19'a Karşı Önemli Bir İlaç Üretildi
12.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:52

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı önemli bir ilaç üretildiği bilgisini verdi. İşte Kovid-19'a karşı üretilen önemli ilaç hakkında detaylar.

Bakan Varank Duyurdu: Kovid-19'a Karşı Önemli İlaç Üretildi!

Bakan Varank, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç işbirliğiyle; COVID-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi.

Varank açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Türk hekimlerinin COVID-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk.

Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de ihraç edebileceğiz.

Bu salgın, daha Türkiye sınırları içine girmeden TÜBİTAK başkanlığında COVID-19 Türkiye Platformunu oluşturduk. Bu platform ile Türkiye'deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme projesi olarak 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması projesi de bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem gurur verici."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

11 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 174.023 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.763'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 643, toplam entübe hasta sayısının ise 266 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 147.860 olarak açıklandı.

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BCbGbRGpGP

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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