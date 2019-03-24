Bakan Turhan: "Bu Ülke Ekonomik Sosyal Kalkınmasını Gerçekleştirdi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu ülke AK Parti iktidarıyla ekonomik kalkınmasını da gerçekleştirdi, sosyal kalkınmasını da gerçekleştirdi, insan haklarıyla ilgili, demokrasiyle ilgili haklarını, hukuklarını geliştirdi ve insanına hamdolsun bugün güzel bir ortam sağladık." dedi.

Turhan, Trabzon'un Şalpazarı ilçe merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğiyle yerel yönetimlerde ülkeye hizmeti sürdüreceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Turhan, "Ülkemizin geleceğiyle ilgili, içinde bulunduğumuz şartlarla ilgili malum tehditlere karşı bu ülkede milletin birliği, beraberliği, dirliği, dirayeti, gücü için bu ittifak kuruldu. Bu sadece bir seçim için değil, pazara kadar değil, mezara kadar gidecek bir ittifaktır. Milli bir kalkıştır, milli bir cephedir. Bu ülke için tezgah, oyun, tuzak kuranlardan medet uman siyasi iş birlikçilere karşı kurulmuş bir milli ittifaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız ile AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'na destek isteyen Turhan, "Ülkemize, insanımıza hizmet etmek için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için onun ihtiyaçlarını beklentilerini karşılamak için işi ehline vereceğiz. İş ehlinde olursa anlam ifade eder." diye konuştu.

"Bu ülke ekonomik kalkınmasını gerçekleştirdi"

"2000'li yıllardan önce kalan siyasi anlayışlarla hala siyaset yapmak isteyen, yapan maalesef liderler var" ifadesini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Diyor ki, '17 yılda AK Parti bu ülkede ne yaptı?' Yüzüne gözüne dursun ya, bu geçtiğin yollar, bu uçtuğun havaalanları, bu barajlar, enerji santrallerinin ülkede 100 yılda yapılan hizmetlerin son 15 yılda yüzde 70'i yapıldı. Rakamlar bunu gösteriyor. Ülkenin ekonomik göstergeleri bunu gösteriyor. Milli gelirimiz 2002'de 236 milyar dolar, bugün 840 milyar dolar. 3 kattan daha fazla büyümüş. Bu ülkede sanayi, ekonomi, tarım, diğer sektördeki ticaret gelişmiş, ticaret hacmimiz 400 milyar doları aştı. Nasıl oldu bu? Üretimle oldu, imalatla oldu, bunları görmezden gelemezsiniz. Bunları bu millete yutturamazsınız, yutturamadığınız için iktidara gelemiyorsunuz. Bunu sorgulamıyorlar. Bu ülke AK Parti iktidarıyla ekonomik kalkınmasını da gerçekleştirdi, sosyal kalkınmasını da gerçekleştirdi, insan haklarıyla ilgili, demokrasiyle ilgili haklarını, hukuklarını geliştirdi ve insanına hamdolsun bugün güzel bir ortam sağladık."

Hizmet kervanının yürüyeceğinin altını çizen Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Bulunduğu coğrafyada güçlü bir Türkiye oluyor. Bunu çekemeyen, bunu hazmedemeyen, bu büyümeyi kendi içinde haset ateşiyle yakan güçler, devletler, dışarıdan terörle, ekonomik saldırmalarla, zaman zaman gizli ambargolarla ülkemize diz çöktürmeye çalışıyorlar. En önemlisi de ülkemiz içindeki siyasi iş birlikçileriyle ittifaklar kurarak bu ülkenin güvenlik güçlerini, evlatlarını öldüren, çocuklarını evinde basıp öldüren, kadınlarını, köylerini basıp öldüren terör örgütünün uzantısıyla birlikte ittifak kuruyorlar ve o da çıkıyor televizyona pişkin pişkin diyor ki, 'Biz Güneydoğu'da HDP'yi destekleyeceğiz, batıdaki şehirlerde AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Adamın stratejisi bu. İçindekini, dışındakini samimiyetle söylüyor. Batıda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de belediyeleri kazanırsanız ey zillet ittifakı bilin ki bu HDP'nin desteğiyle olmuştur."

Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünebiliyor musunuz? Şimdi gizli gizli bazı ilçe belediyelerde terör örgütü uzantısı olan adayları var ama Meclislerdeki adayların içerisine kendi teröristlerini sığdırmışlar. PKK teröristlerini, FETÖ teröristlerini, bu listelerin içerisine sığdırmışlar. Nasıl ki doğuda, Güneydoğu'da yaptıkları belediyelerin gelirlerini, devletin yaptığı yardımları Kandil'e gönderdiler, bunlar tespit edilince burada İçişleri Bakanlığımız, hükümetimiz yetkilerini aldı kayyumları atadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımız belediyecilik hizmeti görmeye başladı."

Zorluoğlu'nun, Van'da başarılı çalışmalara imza attığını belirten Turhan, "Şimdi de inşallah Trabzon'u abat edecek, ayağa kaldıracak. Trabzonlulara yakışır bir şehir hizmeti vereceğini bizlere söyledi." dedi.

"Duygu sömürüsü yapıyorlar"

"Seçim yaklaştıkça bunların siyasetteki propaganda hizmet şekli çok edebini, adabını aştı." ifadesini kullanan Turhan, şunları kaydetti:

"Duygu sömürüsü yapıyorlar. Tonya'da bir yürüyüş yapıyoruz, arkamızdan birisi bağırıyor, diyor ki, 'Bizim çocuklarımızı mahvettiniz, işten attınız, çocuklarımı istiyorum'. Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir arkadaşım da onlara müdahale etmedi. Şimdi bunlar içinizden geçip bunlar sizlere dokunabilirler. Mağdur edebiyatı yapabilirler. Bizim milletimiz tarihte hiçbir zaman dış ülkenin savaşıyla, müdahalesiyle yıkılmamıştır. İçeriden çıkan fitne ve fesatlarla, tarihte kurduğumuz devletler zaman zaman parçalanmış ve ölmüştür. Biz bu konuda deneyimli bir milletiz. Devlet, millet kültürü olarak bayrağını seven, kendi bayrağının altında bağımsız bir şekilde yaşamak için canını, kanını feda eden bir milletiz."

Turhan, bu coğrafyada güçlü olabilmek için istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi istikrar, ekonomik istikrar bizi geleceğe taşıyacak olan çok önemli hususlardır. Bunu kaybedersek, eğer ülkemizde siyasi istikrar kaybolursa yine birilerinin siperini yakmış bu ülkenin hazinesine nasıl bir olta atıp, bir hortum atıp oradan o parayı çekerim hesabını yapıyor. Onun tuzağını kurmuş, düzeneği kurmuş onu bekliyor." diye konuştu.

"Bugün coğrafyamızda, etrafımızda, sınırlarımızda bu ülkeyi esas olarak hedef alan hadiseler cereyan ediyor." diyen Turhan, "Bunlara bugüne kadar diplomasiyle, siyasetle ve zaman zaman da fiziki müdahalelerle püskürttük ama düşman uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz. Devamlı tetikte olmak lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmak lazım. Başımızdakileri güçlü tutmak lazım. Onları dışarıdaki düşmanlarına karşı hiçbir zaman başını önüne düşürmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"31 Mart'ta sandıklar patlayacak"

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Turhan, şunları dile getirdi:

"Dünyadaki mazlumların umudu yine bu seçimler. İnanın, yabancı ülkelerden gelen insanlar bu ülkedeki seçimleri sadece yerel yönetim olarak değil, Recep Tayyip Erdoğan bu seçimden güçlü çıkacak mı diye bekliyor. ve bizim düşmanlarımız, bizim memleketimiz üzerinde hesabı olanlar, tezgahı, tuzağı olanlar bu seçimlerde Cumhur İttifakı düşerse, zayıflarsa biz bunlara nasıl başka oyunlar yaparız, bunun peşine düşecekler. Buna benim milletim fırsat vermeyecek inşallah. Benim milletim basiretlidir, ferasetlidir, kararlıdır, cesaretlidir. Evelallah Rabb'imin inayetiyle 31 Mart'ta da sandıklar patlayacak, okyanusta tsunami olacak, Pensilvanya ürkecek, dünya liderleri bunun karşısında biz bu milletle artık dans edemeyiz, mücadele edemeyiz kanaati hasıl olacak."

Cumhur İttifakı'na sahip çıkılacağını ifade eden Turhan, seçimin ülkenin geleceği meselesi olduğunu ifade etti.

Turhan, Türkiye'yi ekonomi anlamında dünyanın önemli ülkeleri arasında hak ettiği noktaya getirmek için ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Turhan, daha sonra Beşikdüzü-İskenderli arasında yapılan yolda incelemelerde bulundu.

Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir ilçelerinde de parti otobüsünden vatandaşı selamlayan Turhan, otobüsü durduran vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA