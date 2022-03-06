Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da 'Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu Avrupa'nın ABD'nin vagonu olmaktan başka bir özelliği olmadığını söyledi. Avrupa'nın kendi kendine hareket etme kabiliyetinin olmadığını belirten Soylu, "İstiyorlar ki; Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye ayakta durmasın, Türkiye bir ses söylemesin, Türkiye etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi, doğru. Peki, bunu 'Birleşmiş Milletler'de güzel bir cümle kurayım' diye mi söyledi, hayır. Dünyanın beşten büyük olduğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çok net bir şekilde gözükmektedir. Hani güvenlik konseyiniz. Hadi çözün bakalım bu meseleyi. Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca göçün yanı başında bırakanlar, hadi hareket edin şimdi. Orada çoluk, çocuk, kadın hep beraber bir başka ülkeden bir başka ülkeye geçiyorlar. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü; ırklara yönelik bir ayrım yapmayız. Müslümanız, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdura sahip çıkarız" dedi.

'TEDARİKTE SIKINTIMIZ YOK'

Bakan Soylu, tedarik zincirinde pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek, "Şimdi güya bir gıda ürününde 'eksiklik olacak' diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değildir, Allah'a şükürler olsun. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir. Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler. Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar" diye konuştu.

'İSTİYORLAR Kİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR SAVUNMA MEKANİZMASI OLMASIN'

Soylu, Karadeniz'in artık eski Karadeniz olamayacağını ifade ederek, "Dünyayı, özellikle Karadeniz'i nereye götürdüklerini iyi okumalıyız, kendi seçimlerimizi de ona göre yapmalıyız. Dünya bir felakete sürüklenirken, bölgemizi bir istikrarsızlığa sürüklemek isterlerken, birileri çıkmış 'S-400'leri geri gönderelim' diyor. S-400 ne işe yarıyor? Dışarıdan bir saldırı gelirse, ona savunma yapıp engelliyor. Peki, bugün Ukrayna'da bu olsaydı; böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalır mıydı? İstiyorlar ki; Türkiye'de hiçbir savunma mekanizması olmasın. İstediği gibi her ülkenin saldırısına açık olsun. Birisi geldi mi teslim olalım" ifadelerini kullandı.