Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı bu ülkenin, bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Soylu kabulde yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polislerin üzerlerinde taşıdıkların emanetin sorumluluğu, duygusu yüksek ve gereğini yerine getirmesi kolay olmayan bir emanet olduğunu belirten Bakan Soylu, zor ve tehdit eden bir coğrafyada 176 yıldır kurum kültürünü yaşatmanın ve çok sayıda hasmı olan bir millete hizmet etmenin kolay olmadığını söyledi. Zoru başarmanın ayrı bir gurur ve özgüven kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, kendilerinin hedeflerinin yüksek olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için büyük bir çaba ve tecrübeyi ortaya koyduklarını kaydetti.

"KAPASİTEMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Trafikte, narkotikte ve aile içi şiddette sıfır kayıp hedefleri ortaya koyduklarını anlatan Bakan Soylu, "Biz bu hedefleri Türk Polis Teşkilatı'nın bizatihi devletimizin gücüne, köklü birikimine ve kapasitesine bakarak, bir hesap yaparak ifade ediyoruz. Yani sizlere güvenerek ve inanarak bu hedefleri ortaya koyuyoruz. Türk Polis Teşkilatı tıpkı jandarmamız gibi Allah'a hamdolsun ki dünya standartlarını yakalamış, teknoloji ve bilgi birikimi, personel ve teknik kapasitesi ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinin teşkilatlarıyla en azından aynı, pek çoğundan da yüksek seviyededir. Kapasitemizi lütfen yabancı televizyon dizi ve filmlerine bakarak lütfen kimse ölçmesin. Bizim kriminal laboratuvarımız, bizim balistik inceleme kapasitemiz, orada kullandığımız teknolojimiz dünya standartlarındadır. Biz özel harekatçılarımızı dünyada üç ülkede bulunan 3 boyutlu Sanal Taktik Eğitim Merkezimizde eğitiyoruz. İnsansız hava araçları teknolojisini de yine emniyet bünyesinde pek çok alanda hem de çok yüksek başarı ile kullanıyoruz. Trafik denetimlerinden kaçakçılık takibine kadar dünyanın en ciddi uyuşturucu rotalarından birinde çalışıyor ve Avrupa'nın tamamında yakalananın iki katı kadar uyuşturucu yakalıyoruz. Bunu elbette ki yüksek bir beşeri, aynı zamanda bugün ulaştığımız teknik kapasite ile gerçekleştiriyoruz. Keza terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, yanı başında istikrarsızlık ve göç baskısı olan bir coğrafyada ciddi bir istihbarat desteği ile hep birlikte önemli başarılar elde ediyoruz. Elektronik denetleme ve kamere sistemlerimiz, bunların entegrasyonu, bunları kullanacak personeli yetiştirmemiz, hatta narkotik ve bomba imha köpeklerinin eğitimine varıncaya kadar sürekli kendi kendisini yenileme kapasitesine sahip olan, sürekli kapasitesini genişleten ve bu tehdit coğrafya ve yüzyılında ülkemizin huzur ve güvenliğini temin eden köklü bir teşkilatımız. Onur duyacağımız, gurur duyabileceğimiz bir teşkilatımız var" diye konuştu.

"POLİS TEŞKİLATI KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET SIRALAMASINDA İLK SIRADA"

Geldikleri noktanın kendilerine ilham ve umut vermesi gerektiğini ifade eden Soylu, trafik kazalarında, evden hırsızlık ortalamalarında ve madde bağlantılı ölümlerin sayısında ciddi azalma olduğunu belirtti. Polis teşkilatının başarılarının dünyaya ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, bunun Türk Polis Teşkilatı için övünç kaynağı olduğunu söyledi. Polis memurlarının ailelerine de teşekkür eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Ezan-ı Muhammediye'nin sesiyle özgür, tam bağımsız ve bütün dünyaya kendi medeniyetini nakşedebilecek bir Türkiye'yi, Türk Polis Teşkilatı'nın oluşturacağı huzur, güven, asayiş ve emniyetle birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bunun için bugün geldiğimiz noktayı başarıyla, gurur ve onur duyarak övünerek söylüyoruz. Ama bizim için durmak yok yola devam asıl şiardır. Yani bugünle yetinmemek, çok daha güçlü başarı ve teknik ve beşeri kabiliyetlere sahip olmak bizim hedefimizdir. Milletimizin huzurunu bozacak, güvenini sarsacak, asayişini endişeye sevk edecek hiç bir gelişmeye yer vermemek bizim milletimize namus borcumuzdur."

Türk milletinin polisine güvendiğini ifade eden Soylu, 2020 yaşam memnuniyeti anketinde kamu hizmetlerinden memnuniyet sıralamasında milletin huzurunu ve güvenliğini temin edecek asayiş memnuniyetinin yüzde 77.4 ile ilk sırada olduğunu söyledi. Bakan Soylu, bu memnuniyeti çok daha yukarı çıkartmanın kendilerinin temel hedefi olduğunu dile getirdi.

"POLİS TEŞKİLATI BU ÜLKENİN, BU MİLLETİN GURURU, BU COĞRAFYANIN UMUDUDUR"

Türk Polis Teşkilatı'nın başarılarıyla kendilerini onurlandırdığını ifade eden Soylu şunları kaydetti:

"Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı bu ülkenin, bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur. Üzerine eğilip de başaramayacağı hiçbir şey olmayan bir teşkilattır bizim teşkilatımız. En iyi atıcılık, en iyi istihbarat, en iyi pilotluk, en güvenli denetimleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Bizim polis teşkilatımız enlerin teşkilatıdır. Bu başarılarınız sadece birlikte mesai yaptığımız bizleri onur ve gurura taşımıyor, aynı zamanda büyük Türk milletini de onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İyi ki varsın Türk Polis Teşkilatı."

Vazife başında şehit olan gazi ve şehitlerin haklarını ödemenin imkansız olduğunu da dile getiren Soylu, şehit ve gazi ailelerinin de kendi aileleri olduğunu ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 176 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi. Polis teşkilatının tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını ifade eden Aktaş, sahip olduğu nitelikli personel, teknik kapasite ve yüksek moral, motivasyon ile tarihinin zirve noktasını yakaladığını kaydetti. Bunun sahada olumlu yansımalarını da gördüklerini belirten Aktaş, bu seviyeyi daha da yukarılara çıkarma gayretinde olacaklarını söyledi.

Kabulün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, heyettekilere hediyeler verdi.

(Erdinç Türkcan - Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı