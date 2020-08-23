Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi sonrası incelemeler için gittiği Giresun'un Dereli ilçesinde sel sularına düşmekten son anda kurtuldu. Dengesini kaybeden Soylu'ya yanındakiler destek oldu.

Giresun'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bakanlar bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da küçük bir kaza geçirdi.

Dereli ilçesinde meydana gelen olayda, dengesini kaybeden Soylu'ya yanındakiler destek olurken, sel suyuna düşmekten son anda kurtulmuş oldu. Bu anlar ise yerel bir haber sitesi tarafından (Ordu Haber Ajansı) kaydedildi.

İNCELEMELERİNE DEVAM ETTİ

Yanındakilerin desteğiyle suya düşmekten kurtulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Dereli ilçesindeki incelemelerine devam etti. Soylu ayrıca bölgeyi helikopter ile havadan da inceledi.

SEL FELAKETİ NEDENİYLE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan, Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla vefat sayısı 6'ya yükseldi.