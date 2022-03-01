Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil (3)

ANTALYA (DHA) - S-400 TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki ikinci programında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısına katıldı. Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü operasyonları anlatan Bakan Soylu, "Biz hazırız ama bu hazırlığımızı hazmetmeyenler hala o küçücük, minnacık akıllarıyla Rusya'yla, Ukrayna'yla ilgili mücadele başladığında 'S-400'ü geri verelim' diye siyasi mucizevi laflar ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, geri zekalılardır. Hiç kusura bakmayın, Ukrayna'nın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, uçaklara ve füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, bir savunma sistemini hemen geri verelim diyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir, herhalde tam bir geri zekalılıktır" diye konuştu.

"Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet, bir memuruyla telefon açıp sizden para istemez. Lütfen, telefonda tanımadığınız birinin lafına güveneceğinize, 112'ye güvenin. Hemen size gelen telefondan sonra bir karakola gidin, karşı karşıya kalacağınız mağduriyetten daha az bir maliyetle adımlarınızla hem de bize yardımcı olun. Yani bir polis size telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz, bunu telefonda size söylemez. Böyle bir yöntemimiz yok. Onun için yapılması gereken böyle bir telefonla karşılaştığınızda hemen hem 112'yi arayın, en yakın karakola gidin. Geçen yıl yaşanan 65 bin dolandırıcılık olayının 40 bininin faili tespit edilmiştir. Devlet telefon açıp sizden para istemez. 'Şuraya para yatırırsanız şu dosyanızı kapatacağız' diye hakikaten saçma sapan bir işle vatandaşın karşısına çıkmaz. Telefonda kendisini polis, asker, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtıp, sizi birtakım suçlarla veya ithamlarla tehdit edip sizden para isteyen kişilere itibar etmeyin. Bazen sert şeyler söylüyorum diye bana kızıyorlar. 75-80 yaşındaki bir insanı Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan dolandırmaya kalkanlara ne yapmak lazım. Adalet bakanımızla da görüştük. Bütün birimlerimizle bu meselenin bu sene önemli ölçüde defterini düreceğiz."