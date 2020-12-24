Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir

FETÖ üyelerinin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği "Cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama" iddialarını kara propaganda olarak kullandığı ortaya çıktı. İddiaları sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, "İspatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi. Örgütün son olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çıplak arama' iddiasına ilişkin bir açıklama yayınlandı ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"ALÇAKLIK VE NAMUSSUZLUKTUR"

İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 'Çıplak arama' iddialarını sert bir dille eleştiren Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur" dedi.

"MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIMAK ACİZLİKTİR"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "TBMM'yi Pensilvanya'nın uşağı haline getirmek ahlaksızlıktır. İftirayı Meclis'e taşımak acizlik" ifadelerini kullandı.