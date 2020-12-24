Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir

24.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:41
Bakan Soylu'dan

FETÖ üyelerinin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği "Cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama" iddialarını kara propaganda olarak kullandığı ortaya çıktı. İddiaları sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, "İspatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propaganda yapmayı sürdürdüğü belirlendi. Örgütün son olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çıplak arama' iddiasına ilişkin bir açıklama yayınlandı ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"ALÇAKLIK VE NAMUSSUZLUKTUR"

İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 'Çıplak arama' iddialarını sert bir dille eleştiren Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur" dedi.

"MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIMAK ACİZLİKTİR"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "TBMM'yi Pensilvanya'nın uşağı haline getirmek ahlaksızlıktır. İftirayı Meclis'e taşımak acizlik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Örgütün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla belirlenen konularda, gerçek dışı bilgilerle sosyal medyada paylaşımlar yaparak Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı. Firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan'ında aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesi, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde Türkiye'de polis karakollarında çıplak arama yapıldığı algısını oluşturmak için paylaşım yaptığı belirlenmişti.

GERGERLİOĞLU'NUN GÜNDEME GETİRDİĞİ İDDİA PAYLAŞILMIŞTI

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesinin,karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamalarıpaylaşması dikkat çekmişti. Örgütün HDP'li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtilmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ahmet Ünal Çeviköz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Acun Ilıcalı Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:41:17. #1.14#
title