Bakan Soylu, bütçe görüşmelerinde konuştu
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Bakan Soylu, bütçe görüşmelerinde konuştu

12.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:47
Bakan Soylu, bütçe görüşmelerinde konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis 'dur' diyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu 'dur' ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor" dedi.

Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Soylu, "2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda HDP mitingine DEAŞ'lı olduğunu bildiğimiz teröristler saldırmış, dört kişi hayatını kaybetmiş. Ardından 2017'de nevruz oldu. 2015'te gar patlaması oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. 21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu 'dur' ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökeni DEAŞ'lı PKK tarafından satın alınarak, etrafındaki aileleri rehin alınarak, sınırımızdan sokulup, 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunun içine saklayan bir teröristi etkisiz hale getirdik. Devlet orada HDP mitingini korumak için, orada bir provokasyona izin vermek için gerekli tedbiri aldı" değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 11 Eylül tarihinde operasyon yaptıklarını söyleyerek, "11 Eylül'deki operasyonda üç vatan evladımız şehit oldu. Bütün operasyon kayıtlarıyla elimizde. Osman Şiban'ın evine iki üç kişi geliyor, insansız hava aracıyla takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi Apo'nun, Murat Karayılan, Murat Kalkan en yakın arkadaşı kırmızı bültenle aranan Vahdettin Karabay. Osman Şiban'ın evinden çıkıyorlar, mağaraya gidiyorlar. F16'ları istiyoruz. Kayalıklar içinde etkisiz hale getiriyoruz. Üç teröristten biri ölmüyor" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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