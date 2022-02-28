ANKARA (DHA) - Bakan Soylu: 28 Şubat ittifakının toplanmasının bize zararı yoktur

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 6 siyasi parti liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' sunumu için bugün Ankara'da toplanması ile ilgili "Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur" dedi.

Bakan Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 'Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı' konulu sempozyuma katıldı.

6 siyasi parti liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' sunumu için bugün Ankara'da toplanması ile ilgili Soylu "Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur. Tam tersine yeniden birbirimizi anlayabilmenin, yeniden birbirimizi hissedebilmenin, tarihin yaşanmış kötü izlerini onlarda tekrar görebilmek adına bize faydası vardır. Bunu böyle görmek, böyle anlamak gerekmektedir. Çünkü batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir. Maskeyle bunlara oyun üretmeyi iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca darbelerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece iktidar hırsıyla beraber başka masalara meze olmayanlara selam olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Sempozyuma, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.