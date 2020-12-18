TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi
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TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi

18.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında 'aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini' söyledi. Bakan Selçuk'un sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah" derken, Selçuk bu çıkışa sinirlendi ve "Evet, hay maşallah" karşılığını verdi.

"Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, Türkiye için sorun olmaktan kalktı" diyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama yaptı ve aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini söyledi.

"BUNUNLA İFTİHAR EDELİM"

TBMM görüşmelerinde muhalefet, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu eleştirisini yapınca, Bakan Selçuk şunları söyledi;

"Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim."

Bakan Selçuk aşırı yoksulluğu sıfırladık dedi! 'Hay maşallah' yanıtı veren İYİ Partili isme tepki gösterdi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ: AŞIRI ZENGİNLİĞİ DE AZALTIN

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, "Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım" diye Selçuk'a laf attı. Selçuk ise "BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54'üncü sıraya geldik" dedi. Bakan'ın bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah!" diye tepki gösterdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, bu sözler üzerine Yaşar'a şu yanıtı verdi: "Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002'de orta insani gelişmedeydik, 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?"

Bakan Selçuk aşırı yoksulluğu sıfırladık dedi! 'Hay maşallah' yanıtı veren İYİ Partili isme tepki gösterdi
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar

"ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, "Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz? İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, esnaf, çiftçi açlık sınırının altında" tepki gösterdi.

TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin 'Hay maşallah' sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi

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