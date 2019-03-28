Bakan Pakdemirli: "Türkiye, hasılada Avrupa'da birinci sırada"

"Gıda üretiminin 25 yıl içerisinde yüzde 50 artması gerekiyor"

"TMO, ihtiyaç dahilinde devreye girmeye devam edecek"

"2023 yılında hedef, 45 milyon küçükbaştan 84 milyon küçükbaş hayvana"

ORDU - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda ciddi bir başarısının olduğuna değinerek, "Türkiye Avrupa'da hasılada birinci sırada, küçükbaş hayvanda birinci sırada, büyükbaş hayvanda da Fransa'dan sonra ikinci sırada. Bakanlık olarak, üreticiyi desteklemek adına Türkiye'nin en büyük bütçelerinden bir tanesini alıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Pakdemirli, Türkiye'nin bütün illerini dolaşıp, Türkiye'de tarımı bizzat yerinde görmek istediklerini, üreticinin sıkıntılarını dinleyerek, çözüm yolu arayacaklarını aktardı.

"Türkiye, hasılada Avrupa'da birinci sırada"

Bakanlık olarak, üreticiye ciddi destekler yapıldığını ve Türkiye'nin de tarımda ciddi bir başarısı olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Ordu denilince akla hemen fındık geliyor. Fındık başta Cumhurbaşkanımız, hükumetimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak benim için en stratejik ürünlerden bir tanesi. Hangi üründe birinciysek veya fiyat yapıcıysak, bu ürünleri tekrar stratejik olarak ele alalım ve bu ürünlerden daha fazla gelir elde etme yoluna bakalım. Bunları sadece ürün olarak üretmek değil, işlenmiş ürünlere de çeviriyor olmamız lazım. Türkiye'nin tarımda ciddi bir başarısı var. Türkiye Avrupa'da hasılada birinci sırada, küçükbaş hayvanda birinci sırada, büyükbaş hayvanda da Fransa'dan sonra ikinci sırada. Bu başarı devletin başarısından çok sizlerin başarısı. Devlerimiz destek veriyor, bu destekleri de bütçe imkanlarına oranla iyi seviyelerde. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'nin en büyük bütçelerinden bir tanesini alıyoruz, sadece üreticiyi desteklemek adına. Üretici ve çiftçi bunu hak ediyor" diye konuştu.

"Gıda üretiminin 25 yıl içerisinde yüzde 50 artması gerekiyor"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de gıda üretiminin 20-25 yıl içinde yüzde 50 artması gerektiğine değinerek, "Arttırmamız gereken gıdayı, hep birlikte beraber yapmamız lazım. Tarımdaki bu başarımız işlenmiş sanayi ürünlerinde henüz gerçekleşmiş değil. Orada dünyada ilk 10'a giremiyoruz ama dünyada tarımda ilk 7'deyiz. İlk 10'a girebileceğimiz vaziyete getirirsek, ürünlerimizi daha katma değere satabilirsek, Türkiye'ye daha fazla katma değer kalacak" şeklinde konuştu.

"TMO, ihtiyaç dahilinde devreye girmeye devam edecek"

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere fındık bizim için hakikaten çok önemli, üreticinin hep yanında olmaya çalıştık" diyen Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra da olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi ihtiyaç dahilinde devreye giriyor, ihtiyaç olduğu müddetçe de fındık üreticisinin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında hedef, 45 milyon küçükbaştan 84 milyon küçükbaş hayvana"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küçükbaşla ilgili sürü büyütme projemiz var. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak adına küçükbaşın da bir önemi var. Şu anda 45 milyon civarında küçükbaş hayvanımız var, 32 milyondan buraya geldik. Bir büyüme var ama bunu 2023'e kadar 84 milyona çıkartmayı hedefledik. Bunu yapmak için de dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticimize mevcut verdiğimiz desteklerin üzerine 100 lira daha destek vermeye karar verdik. Bu da üreticilerimize hayırlı olsun."

Ordu'ya 40 bin adet fidan, vatandaşlar 49 yıl ücretsiz istifade edecek

Balıkçılık ve kaçak troller ile de yeni bir yasa düzenlemesi içerisinde olduklarını aktaran Bakan Pakdemirli, balıkçıları ve kıyıları koruyacaklarını da aktardı. Ordu'da, 650 dekar alanda toplamda 40 bin adet ceviz, badem, ıhlamur, ahlat, kuşburnu, kiraz gibi fidanları dikileceğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Fidanların 3 yıl süreyle bakımı bize ait olacak. 49 yıllığına da bedava köylülerimizin istifadesine sunacağız. Ordu'da ıhlamur, çınar, kiraz, taflan ve mavi ladin caddeleri oluşturacağız. Her ilçeye bir tane bal ormanı kuracağız. Özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilen sahalarda o köyde ikamet edenlere yüzde 65, dışarıda ikamet edenlere de yüzde 40 hibe vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, 31 Mart seçimlerinin önemine de değinerek, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hilmi Güler için yazdığı dörtlüğü okudu. Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, STK temsilcileri, ziraat odaları başkanları, arıcılar birliği yetkilileri, mahalle muhtarları ve davetlilerin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA