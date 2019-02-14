Bakan Pakdemirli Nevşehir'de Karşılandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de katılacağı program öncesinde Kapadokya Havalimanında karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir'de bir dizi ziyaretler ve yapacağı toplantı öncesinde Nevşehir Kapadokya Havalimanına geldi. Bakan Pakdemirli'yi Kapadokya Havalimanında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve daire müdürleri karşılarken Bakan Pakdemirli daha sonra ise havalimanında karayolu ile Kırşehir'e geçti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA