Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız"
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız"

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Yusufeli Barajı inşaatında gelinen son nokta ile ilgili çalışmaları yerinde görmek için bugün Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen Bakan Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına ziyareti ile ilgili bilgiler veren Bakan Bekir Pakdemirli, "Tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje. 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği olmaya aday. Daha önce Deriner'di biliyorsunuz. Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğe ulaştı ve bu rekoru da kırdı diyebiliriz. Tüm dünyanın takip ettiği projede gövde betonlamasını bitirdik. Geriye köy yolları viyadüklerin bitmesi kaldı. Bunlar bittikten sonra da yeniden yerleşim yerine Yusufeli'ndeki vatandaşlarımızın taşınması kalıyor" dedi.

"Nadide bir baraj, çok büyük bir yapıt, çok büyük eser"

Aralık sonu itibariyle barajda su tutmayı hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli "Bunun manası ne? 2 milyar metreküplük bir barajınız olunca bunun dolması için 1-1,5 sene bunun dolmasını bekleyeceğiz. En geç 2023 yılı başında artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. Ürettiğimiz enerji en az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar bir enerji ortaya çıkacak. Senelik 2 milyar kilovatsaat. Türk ekonomisine senede 2 milyar katkısı olacak. Çok çok önemli bir nadide bir barajımız" diye konuştu.

Barajın gövde yüksekliğinin 275 metre olduğunu ve bunun 100 katlı bir gökdelen eşit bir yükseklik olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli "Eyfel kulesinden biraz daha kısa. Çok büyük bir bina, yapıt, eser demek. Türkiye'nin elektriğinin yüzde 2,5-3'ünü üretecek bu barajımıza bugün teknik bir gezi düzenledik. Teknik ziyaret kapsamında da ilgili kurumlarla koordinasyonunu yapıyor olacağız. Hedef Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya başlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Tonlarca ağırlığındaki iş makineleri bir yamaçtan bir yamaca kablolu vinç sistemi ile taşınıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, açıklamaların ardından barajın 275 metre yüksekliğindeki gövdesinin üzerine çıkarak incelemelerini sürdürdü, büyük iş makinelerinin bir yamaçtan bir yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile taşınmasını izledi. Bakan Pakdemirli'yi beraberinde ünlü youtuber da eşlik etti. Barajın inşaatında dev iş makineleri vadi içinde taşımak için karşıdan karşıya kablolu vinç sistemi kullanılıyor. Tonlarca ağırlığındaki iş makinelerini metrelerce yükseklikten adeta oyuncak araçlar gibi taşınıyor. - ARTVİN

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Yusufeli Barajı'nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız" - Haberler
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