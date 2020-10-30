Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım
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Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım

30.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:48

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü. Enkaz altındaki Buse'nin "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" sözleri herkesi duygulandırdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'ndeki birçok ilden hissedilen depremde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi yaralandı. Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü.

"MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İSTİYORUM, BİRAZ SABRET"

Enkaz altındaki Buse ile konuşan Bakan Pakdemirli; "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" dedi.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü

Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret." dedi.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü

"ONUN ENERJİSİNİ BOŞA HARCAMAMAMIZ GEREKİYOR"

Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım

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