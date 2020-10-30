Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonda görüştü. Enkaz altındaki Buse'nin "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" sözleri herkesi duygulandırdı.