Bakan Pakdemirli, bağda üzüm hasadı gerçekleştirdi

22.08.2019 15:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm ve 300 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun müdahale alımı yapabileceğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen Sultani Çekirdeksiz Üzümü yeni sezon açılışı ve geleneksel ilk üzüm satış törenine katıldı.

Manisa'nın babasının dört dönem vekillik yaptığı şehir olduğunu belirten Pakdemirli, Manisa'da kendisini evinde hissettiğini söyledi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Pakdemirli, Manisa'da 515 bin hektar alanda tarım yapıldığını aktardı.

Pakdemirli Manisa'nın aynı zamanda bir sanayi şehir olduğunu ifade ederek, "Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank beni aradı bir süre önce, 'Manisa'da bir araba fabrikasının yatırım durumu var, ne dersin, seni ilgilendiren, Bakanlığınızı ilgilendiren kısmı var' dedi. 'Ne gerekiyorsa yap, tüm yetki sende, Manisa bizim için çok önemli' dedim." diye konuştu.

Manisa'da toplam üzüm üretiminin 1,2 milyon tonu geçtiğini, Türkiye kuru üzüm üretiminin yüzde 85'i, sofralık üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin bu kentte üretildiğini anlatan Bakan Pakdemirli, bakanlığı döneminde buğday, arpa, fındık gibi bir çok üründe çiftçinin artan maliyetlere rağmen memnun olacağı fiyatları açıkladıklarına dikkat çekti.

Devleti yük altına sokmadan piyasaları iyi takip ederek çiftçinin kazancını artırmaya gayret ettiklerini dile getiren Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan zincirin içinde herkes hakkını alacak. Ama buradaki değer zincirini tekrar planlayıp programlamamız gerekiyor. Özellikle taze meyve sebze işini üreticinin en çok kazanacağı hale getirmemiz lazım. Kışın bazı problemler yaşadık sebzeyle ilgili. Tarlada ürün 3 lira ama İstanbul'da Ayşe Teyzenin evinde 12 lira. Olmaması gereken bir şey. En çok emeği olan kesim en az katma değeri alıyor. Hal yasası ve perakende yasası üzerinde tekrar çalışılıyor. Bu konu, Ticaret Bakanlığının uhdesinde ama bizim de katkılarımızla tohumdan çatala olan zinciri tekrar planlamamız gerekiyor. Bu yasa değişikliklerini önümüzdeki aylarda meclise sevk ediyor olacağız."

-"Devreye gireriz"

Bakan Pakdemirli 2017'de kuru üzüm üretici fiyatının 4-5 lira olduğunu, 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeni ile üretici fiyatlarının 8-12 lira arasında seyrettiğini, 2018 yılında kuru ve yaş toplam ihracatının 611 milyon dolar olduğunu söyledi.

Rekolte tahminin açıklayan Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan olduğunun ifade etmek istiyorum. Ekim ayında tarım şuramız var. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu. Biz herkesi dinlemeye açığız. Tarım şurasına fikrin varsa diye üreticilere SMS gönderdik. Bizim danışmanlık firmalarına ihtiyacımız yok, köydeki Mehmet amca, Ayşe teyzeyi dinlersek tarımla ilgili işin en doğrularını yaparız." ifadelerini kullandı.

Manisa'ya gelirken kendisini Aydın'dan arayanların olduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"(Üzümü destekleyecekmişsiniz Sayın Bakan, biz de incirin desteğini istiyoruz) dediler. Bu ürünler bizim için son derece önemli. Türkiye için stratejik olan ürünlerin önemine binaen bizim bu ürünleri, üreticiyi mutlaka destekliyor olamız lazım. Üreticiye arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Nasıl diğer ürünlerde arkasında olduysak bundan sonra Türkiye'nin stratejik ürünleri olan bu ürünlerin arkasında olduğumuzu göstermemiz lazım. Ben borsadaki seyri izliyorum. 10 lira ve üzerinde açılmış gibi gözüküyor. Bu seyri de izlemeye devam edeceğiz. Bu işin maliyetlerini bire bir bilen insanlardanım. Maliyet açısından problem yok. Gönül ister ki çok daha yüksek rakamlara satalım. Çünkü üretici her zaman hak ediyor. Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de eğer tedbir almamız gerekiyora onunla ilgili de ona da bakarız. Orada da piyasa iyi gidiyor."

-Diğer konuşmalar

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, TBMM'nin 26. dönemde bağcılığın, üzümün sorunlarını araştırma komisyonunun tüm paydaşlarla görüşerek, yerinde incelemeler yaparak, alınabilecek tedbirleri ilgili kurumlara aktarmak adına rapor hazırladığını aktararak, TBMM'ye sunduklarını belirtti.

Paydaşların neredeyse tamamının fiyat istikrarını bozacak girişimlerinin engellenmesini, bu konuda tedbir alınmasını istediğini söyleyen Bilen, Bakan Pakdemirli'den piyasayı manipüle edecek girişimlerin engelleneceği, gerekli tedbirleri devreye sokulacağına dair müjde beklediklerini ifade etti.

Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da üzümün çok önemli bir tarımsal ürün olduğunu vurgulayarak, "Sorunları da çözümleri de hepimiz biliyoruz. Üreticisi, tüccarı ve ihracatısı ile tüm paydaşlar bir ve beraber olmak zorunda. Meseleyi üzüm politikası çerçevesinde ele alınmalı, ortak akıl gerekmekte. Üzümün ilk ayağı üretim. Üretim ve üretici ayağına iyi eğilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünün tarihi ve geleneksel bir sembol olmanın yanı sıra tarıma dayalı en önemli milli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Özkasap, Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında ürün grupları bazında başı çekirdeksiz kuru üzümün çektiğini kaydederek, "Bu ürün grubunun temel kaynağını ise Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü oluşturuyor." dedi.

Konuşmaların ardından üretici Murat Küçükoğlu'nun ilk hasadı borsada satıldı. Manisa Ticaret Borsası'ndaki programın ardında bağda üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA