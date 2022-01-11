Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan 'İklim değişikliği ve Tarım' konulu çalıştayların sonuçlarının toplandığı 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu'nu açıklayarak "Tarım ve mera alanları için, kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelinde yapılan 'İklim Değişikliği ve Tarım' konulu çalıştayların değerlendirme toplantısına katıldı. Pakdemirli, çalıştayı başarıyla tamamladıklarını, bugün sonuç raporunu ve bildirgesini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

"Bazı bölümlerini paylaşmak istiyorum. Bakanlığımız öncülüğünde 'Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı' oluşturulacaktır. İklim dostu tarımsal destekleme modeli, ekosistem odaklı gıda üretim modeli hayata geçirilecektir. Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyetleri 2023 yılına kadar tam olarak belirlenecektir. 2023-2027 dönemini kapsayan 'Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'mız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Tarım ve mera alanları için kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacaktır. 'Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi' uygulamaya alınacaktır. Basınçlı modern sulama yöntemlerinin desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. Tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanımını çiftçimize anlatmak amacıyla geliştirdiğimiz 'Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi', ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Kuraklığa ve soğuğa toleranslı yeni tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılacaktır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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