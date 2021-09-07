81 İLDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRMESİ
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81 İLDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRMESİ

81 İLDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRMESİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya; Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

81 İLDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRMESİ

Kaynak: Habermetre

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