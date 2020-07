Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen termik santralleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen termik santralleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilik makam ziyaretinin ardından il koordinasyon toplantısına katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, toplantıda Kütahya için önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

FRİGYA VADİSİ'NE 5 MİLYON LİRALIK PROJEAfyonkarahisar'ın yanı sıra Kütahya'yı da içine alan Frigya Vadisi için 2,5 milyonu hibe yaklaşık 5 milyon liralık 'Medeniyet Çevre' projesi hazırladıklarını ifade eden Kurum, "Bu proje kapsamında Kütahya'mıza merkezi anlamda lojistik hizmetleri verecek, içinde bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu Frigya Vadisi çevre projesi etabı kapsamında 2,5 milyonu hibe olmak üzere, 5 milyon liralık bir proje gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaremizle birlikte bu projeyi yapacağız. İçinde sergi salonlarının, yürüyüş ve bisiklet alanlarının olduğu, bir karşılama hizmetinin verileceği binanın olduğu, yine burada çini atölyelerimizin, içinde vatandaşlarımızın gelip burada alışveriş yapabilecekleri, yöresel ürünlerin tanıtılacağı çok önemli bir projeyi Kütahya'mıza kazandırmış olacağız. Bu çerçevede projeyi Bakanlığımız, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Özel İdaremiz birlikte yürütecekler" dedi.'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YAPACAĞIZ'Belediyelerin çöp kamyonu taleplerinin de karşılanacağını kaydeden Bakan Kurum, Kütahya Valiliği'ne, köy yollarının yapımı için 100 bin metrekare kilitli parke ihtiyacı için nakdi destek sağlayacaklarını belirterek, "Özel İdaremize 2 milyon lira hibe desteği sağlamak suretiyle bir an önce köy yollarımızın inşasını yapacağız. İl merkezinde sağlık turizmini, termal turizmi canlandırmak ve daha da güçlü hale getirebilmek amacıyla Kütahya Belediyesi'ne, Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik yeri trampa edeceğiz. Burada termal sağlık turizmi tesisi kurulması amacıyla inşaatına belediye tarafından en kısa sürede başlanacak. İnköy Mahallesi'nde 9 bin metrekare alan belirledik. Şehrin içinde kalan sanayi alanlarını buraya taşımak suretiyle önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız" diye konuştu.TERMİK SANTRALLERE YAKIN TAKİPGeçen ocak ayında 6 termik santrale geçici faaliyet belgesi verildiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, santrallerin yakından takip edildiğini söyledi. Çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olduğunda kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum 7 gün 24 saat takipte olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "1 Ocak'ta termik santrallerimize ilişkin kararlar almıştık ve 5 santralimizi tamamen, bir santralimizi de kısmen kapatma işlemi yapmıştık. Gelinen süreçte termik santrallerimiz çevre mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar, iyileştirmeler yaptılar. Hem filtre işlemlerinde hem yakıt iyileştirme işlemlerinde. Aldığımız karar çerçevesinde 6 termik santralimize geçici faaliyet belgesi verdik. Bunların ikisi Kütahya'da, Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri. Bu kapsamda Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin de 3 ünitesinden 2'sine bir yıl süreliğine geçici faaliyet belgesi verdik. Hem diğer termik santrallerimiz hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa da kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik. Anlık olarak bu santrallerimiz takip edilmektedir. Bir taraftan da iyileştirme işlemleri devam etmektedir. Kuru sisteme geçecekleri adımları da atmaktadırlar. Bize verdikleri iş termin planı çerçevesinde de süreçler anbean takip edilmektedir."

Valilikteki açıklamalarının ardından Bakan Kurum, beraberindekilerle Kütahya Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından ise Vefa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanları ve Millet Bahçesi'nin yapılacağı bölgeyi inceledi.

Kaynak: DHA