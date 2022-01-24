Bakan Kurum: Elazığ'ı yeniden imar, inşa ve ihya ettik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı video mesajda, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık.

MALATYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı video mesajda, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik" dedi.

Bakan Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ'da meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video mesaj yayımladı. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkileyen depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, o gün yaşanan acının hala tazeliğini koruduğunu belirterek, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Yine bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete yeni sosyal konut müjdeleri vereceğini dile getiren Bakan Kurum, "2022 yılında da milletimiz için 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz. Bir kez daha Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.