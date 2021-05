Bakan Kurum: "Eğer herhangi bir belediyemiz olur ya bir sahaya giremiyorsa, kentsel dönüşüm noktasında bu sahaya girmeye imtina ediniyorsa, zorluk...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Kentsel dönüşüm konusunda, deprem dönüşüm konusunda hiçbir zaman siyaset yapmayacağımızı Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Biz de bu anlayışla sahada fiilen çalışmaya gayret göstermeye çalışıyoruz"

ANKARA - Kentsel dönüşüm projelerinde 81 il belediyelerine her türlü destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Biz eser üretiyoruz. İş yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eğer herhangi bir belediyemiz olur ya bir sahaya giremiyorsa, kentsel dönüşüm noktasında bu sahaya girmeye imtina ediniyorsa, zorluk yaşıyorsa gelsinler bize" açıklamalarında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara Altındağ'daki Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 450 konutun inşa edildiği mahalle ile yapımının yüzde 86'sının tamamlandığı Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir zaman siyasi odaklı düşünmediklerini belirterek şunları dedi:

"Göreve başladığımızda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kentsel dönüşümde tüm ülkemizde acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1 buçuk milyon konut olduğunu, her yıl 300 bin konut ve 5 yıl içerisinde de bu konutların tamamını dönüşüm projelerine tabii tutmak suretiyle en azından acil öncelikli diyeceğimiz konutların dönüşümünü sağlamak üzere bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle gerek İller Bankası'yla fiilen 90 milyar liralık üst yapı inşaatı devam etmektedir. Kentsel dönüşüm konusunda, deprem dönüşüm konusunda hiçbir zaman siyaset yapmayacağımızı Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Biz de bu anlayışla sahada fiilen çalışmaya gayret göstermeye çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde hiçbir vatandaşımızı ayrıt etmeksizin tüm Türkiye'de bu projeleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz eser üretiyoruz. İş yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eğer herhangi bir belediyemiz olur ya bir sahaya giremiyorsa, kentsel dönüşüm noktasında bu sahaya girmeye imtina ediniyorsa, zorluk yaşıyorsa gelsinler bize. Bugün gitmediğimiz, dokunmadığımız ne bir ilçemiz, ne bir ilimiz yok. Her yere gidiyoruz. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini yürütmeye gayret gösteriyoruz. Belediyelerimizden de çağrım bu konuya hakikaten elini taşın altına koyarak sürece dahil olmalarıdır. Onlarda çorbada bir kaşık tuzu olsun, bu projenin bir tarafında onlarda tutsunlar ve ülkemizde bütün riskli alanları dönüştürelim istiyoruz. Bu konuda da tekrar söylemek gerekirse sahada giremedikleri alan olursa, vatandaşlarımız binalarına girme noktasında müsaade etmediyse, riskli binaların yıkımı noktasında yetkilerinin olmadığını düşünüyorlarsa gelsinler bize. Biz her türlü desteği ilgili tüm belediyelerimize, 81 ilimize 84 milyon vatandaşımıza hizmet verecek şekliyle vermeye hazırız. Bu anlayıştan da hiçbir zaman geri durmayacağız."

"Örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz"

Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Bugün baktığınızda Türkiye'nin her yerinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen hemen her alanda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen gerek kentsel dönüşümde, gerek sosyal konutlarda, gerek millet bahçelerinde, gerekse belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda ekibimizle, belediyelerimizle, milletvekillerimizle vatandaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugün Ankara'da değişik ziyaretlerimiz oldu. Ankara Cinderesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarını inceledik. 420 hak sahibinin olduğu yerde 450 konuttan oluşan örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz ve inşallah ağustos ayı itibariyle projemiz tamamlanacak. Toplu Konut İdaresi ve Altındağ Belediyesi ile birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Hem Beşikkaya hem Ferdiun Çelik Mahallerimizdeki kıymetli vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün tutmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankaramızın hem kuzeyinde hem güneyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz"

AKM Millet Bahçesi'ni 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ankaramızda, 14 ilçemizde 4.1 milyon metre kare büyüklüğünde 20 tane millet bahçesi projesi yapıyoruz. Bir de biliyorsunuz, daha önce açıklamıştık Ankaramızın hemen ortasında yer alan şimdi üzerinde bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde bulunduğu Millet Bahçesi projemiz var. Ankaramızın hem kuzeyinde hem güneyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çitliği ile Atatürk Kültür Merkezi'nin, buradan Gençlik Parkımızı, 19 Mayıs Stadyumumuzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal bir aksı birbirine bağlamış olacağız. İçinde bulunduğumuz alan 760 bin metre kare bir alan. Tüm dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesinin inşasında yüzde 86 oranında ilerlemiş durumdayız. İnşallah burayı 30 Ağustos'a kadar tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Burada ses ve ışık gösterilerinin olduğu çok önemli bir havuzu Ankaramıza kazandıracağız"

Millet Bahçesi içerisinde yer alacak olan hizmetlere de değinen Kurum, "Millet bahçesinin içinde kıraathaneleri, kütüphaneleri, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun alanları ki bu yapıları da bu doğal yapıya zarar vermeyecek bir şekilde tasarlandı. Gençlerimizin. çocuklarımızın macera parkı içerisinde gezebilecekleri bu 760 metrekarelik alanda tramvayla seyahat edebilecekleri bir tramvay yolumuz var 4 duraklı. Çok güzel bir göleti içinde barındıran binicilik, etkinlik alanlarının olduğu, evcil hayvanların bakılabildiği, spor sahalarının olduğu, gösteri havuzlarının olduğu ki burada ses ve ışık gösterilerinin olduğu çok önemli bir havuzu Ankaramıza kazandıracağız. Vatandaşlarımız gerektiğinde bin kişilik konferans salonumuzda konferans alacaklar. Yöresel ürünlerin pazarlanacağı yöresel ürün pazarımızda doğal, organik ürünlerimizden faydalanabilecek. İçinde bir camimiz, sanat atölyemiz var. Sağlık merkezi gibi aklınıza ihtiyaç alanında gelebilecek tüm üniteleri proje içerisinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Deprem esnasında toplanma alanı vazifesi görsün diye bu projemiz diğer taraftan çok önem arz ediyor. Bin 136 araçlık kapalı otoparkımız var bu yeşil alanın altında" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER