Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çeltik'e gelişinde karşılanması Bakan Kurum'un Sanayi sitesinden incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi fotoğraf çekmesi Bakan Kurum'un Çeltik Belediyesi'ni ziyareti Bakan Kurum'un esnaf ziyareti Bakan Kurum'un bir çocuğa...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çeltik'e gelişinde karşılanması
Bakan Kurum'un Sanayi sitesinden incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi fotoğraf çekmesi
Bakan Kurum'un Çeltik Belediyesi'ni ziyareti
Bakan Kurum'un esnaf ziyareti
Bakan Kurum'un bir çocuğa oyuncak vermesi ve çocuğun teşekkür etmesi
Karpuzcunun karpuz ve kavun kesmesi ve Bakan Kurum'a ikramı
Hatıra fotoğraf çekimi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yunak'a gelişi
Esnaf ziyareti
Bakan Kurum'un TOKİ konutlarını ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Çeltik ve Yunak ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç