Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu
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Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çeltik'e gelişinde karşılanması Bakan Kurum'un Sanayi sitesinden incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi fotoğraf çekmesi Bakan Kurum'un Çeltik Belediyesi'ni ziyareti Bakan Kurum'un esnaf ziyareti Bakan Kurum'un bir çocuğa...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çeltik'e gelişinde karşılanması

Bakan Kurum'un Sanayi sitesinden incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi fotoğraf çekmesi

Bakan Kurum'un Çeltik Belediyesi'ni ziyareti

Bakan Kurum'un esnaf ziyareti

Bakan Kurum'un bir çocuğa oyuncak vermesi ve çocuğun teşekkür etmesi

Karpuzcunun karpuz ve kavun kesmesi ve Bakan Kurum'a ikramı

Hatıra fotoğraf çekimi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yunak'a gelişi

Esnaf ziyareti

Bakan Kurum'un TOKİ konutlarını ziyareti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Çeltik ve Yunak ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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