Bakan Kurum, Çeltik ve Yunak'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çeltik'e gelişinde karşılanması Bakan Kurum'un Sanayi sitesinden incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi fotoğraf çekmesi Bakan Kurum'un Çeltik Belediyesi'ni ziyareti Bakan Kurum'un esnaf ziyareti Bakan Kurum'un bir çocuğa...