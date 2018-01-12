Bakan Kurtulmuş: "Sayı Olarak Değil Ama Kitap Çeşitliliği Bakımından Dünyada İlk 10 İçindeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10 içinde yer aldığını belirterek "2017 itibariyle Türkiye'de 60 bin 335 numaralı kitap basılmış, diğerleriyle beraber çeşit olarak ise 65 bin kitap basılmış" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur temasları kapsamında, Bucak ilçesinde, "Bucak Eğitimde Kaliteyi Attırma Projesi"nin (BEKAP) açılış ve tanıtım etkinliğine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurtulmuş, "Bucak bu yıl çok kitap okuyacak" sloganıyla hayata geçirilen projenin başarılı olması halinde diğer ilçeler içinde örnek bir projeye dönüştürebileceklerini söyledi. Türkiye'de az kitap bulunan bir ülke olmadığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, "2017 itibariyle Türkiye'de 60 bin 335 numaralı kitap basılmış, diğerleriyle beraber 65 bin kitap basılmış çeşit olarak. Sayı olarak değil ama kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10 içindeyiz. Bununda daha fazla okunmasını sağlayacak bu tür kampanyalara ihtiyacımız var. Biz millet olarak okumaya çok önem veririz" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, okumanın öneminden bahsederek, dünyayı bilmek, kendini bilmek ve Rabbini bilmenin önemli olduğunun altını çizdi. Bilmeyi ve okumayı hayatın önemli yerine koyulması halinde mesafe alınabileceğini dile getiren Kurtulmuş, "Kitap okumak insanın dilini geliştiren en önemli araçtır. Önce insan hayal eder, sonra surete dönüştürür. Okumak, çok okumak, iyi okumak, kaliteli okumak sizin de hayal dünyanızı geliştirecek en önemli öğretim olayıdır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurtulmuş, konuşmasının ardından projenin başlangıç kurdelesini kesti ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in kaleme almış olduğu kitap hediyesini kabul etti. Bakan Kurtulmuş'a, eşi Sevgi Kurtulmuş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik de eşlik etti. - BURDUR