Bakan Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
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Bakan Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" iddialarına yanıt verdi. Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayandırarak yaptığı açıklamasında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. DSÖ, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı" dedi.

Bakan Koca,
25.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kulaktan kulağa yayılan "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.

DSÖ, GEÇTİĞİMİZ PAZAR EN YÜKSEK SAYIDA VAKA GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz pazar(21 Haziran) günü küresel çapta 183 binden fazla Kovid-19 vakasının görülmesiyle bunun bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkati çekmişti.

Ghebreyesus, DSÖ'ye toplamda 8,8 milyondan fazla vaka sayısı ve 465 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı rapor edildiğini belirterek, "Bazı ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki hızlı artış devam ediyor." diye konuşmuştu.

Bakan Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerini kanıtlarıyla bitirdi

Güncel Manşet

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