Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
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Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

26.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:49
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftadan bu yana vaka oranları en çok artan ve azalan illerin listesini paylaştı. Buna göre, geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla azalan iller; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay oldu. En fazla artış olan iller ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, ''Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 binde nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

EN ÇOK VAKA SAYISI ARTAN İLLERİN BAŞINDA ORDU GELDİ

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok artan illerin başını 33,98'le Ordu çekti. Giresun 33,17 ile ikinci, Samsun 31,65 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

BAYBURT İLK SIRADA

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok azalan illerde başı 38,73'le Bayburt çekiyor. Erzincan 100 binde26,25'le ikinci, Trabzon da 20,49'la üçüncü sırada geliyor.

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