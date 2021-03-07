Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
07.03.2021 03:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 03:53
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM.
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA