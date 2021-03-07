Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
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Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...

07.03.2021 03:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 03:53

Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM.

Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA KRİZ GEÇİRDİM

Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...
Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi (3) - KIZ KARDEŞTEN TEPKİ: VİDEODAN SONRA...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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