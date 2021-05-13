Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan video Sağlık bakanı koca sosyal edya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin koca: "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun"

Sağlık bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan video Sağlık bakanı koca sosyal edya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı

ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin koca: "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun"

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ
Spor Arda Turan Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:15:53. #1.14#

title