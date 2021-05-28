Bakan Koca normalleşme için hazırlık yaptıklarını belirtmişti! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
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Bakan Koca normalleşme için hazırlık yaptıklarını belirtmişti! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak bir çalışma ortaya çıktı. Günlük 1 milyon aşılamanın hedeflendiği planlamaya göre Kabine toplantısında restoran ve kafelerin kişi sınırlamasıyla açılması, düğünlerin açık havada yapılması, vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesiyle halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının yeniden hizmete başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda ise vaka sayısı önem kazanıyor.

HEDEFLENEN 5 BİN RAKAMINA HENÜZ ULAŞILAMADI

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

GÜNLÜK 1 MİLYON AŞILAMA

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak. Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar...

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

KAMU SPOTU İLE NORMALLEŞME MESAJI VERİLDİ

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı. "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla hazırlanan 8 kamu spotu, bugünden itibaren televizyon kanallarında gösterilecek.

"EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 167 BİN DOZ AŞI

Türkiye'de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186'sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814'ü ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.

22 Mayıs'ta 138 bin 460, 23 Mayıs'ta 98 bin, 24 Mayıs'ta 205 bin, 25 Mayıs'ta ise 167 bin doz aşı yapıldığını bildiren Eryazğan, şu bilgileri verdi:

"Hafta sonu aşı uygulaması 100 bin seviyelerine düşüyor. Hafta içi de en çok 200 bine kadar çıkıyor. Büyük şehirlerde Sinovac yani geleneksel aşı beklentisi var. Ancak henüz bu aşıda ilk doz açılmadı. Bu nedenle büyük şehirlerde bazen aşı uygulamasında düşüş oluyor. Ancak Anadolu'da böyle bir ayrım yok. Vatandaş gelen her aşıyı rahatlıkla oluyor."

Bakan Koca normalleşme için hazırlık yaptıklarını belirtmişti! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
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Haber Yorumları (3)
AHMET ÖRNEK : ya cumartesi pazar olayı ne olacak kaldırın artık yasakları psikolojide önemli yasak yasak ruhumuz hapsoldu rezil kepaze olduk.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Halı sahada futbol oynamak yasak korona bulaşır , ama futbol maçları serbest onlara bulaşmaz , Türk zihniyeti
Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
SAİM KÜÇÜK: Erciyes üniversitesinin geliştirmiş olduğu aşı vurulmsya başlanana kadar aşı olmamaya çalışın en azından kendi ülkemizde geliştirildi içeriği bellidir dışardan gelen aşılarda içerik açıklaması yapılmıyor ilerde nelerle karşılaşabileceğiniz belli değil,
Cevap Yaz 22 34 Yayından Kaldır
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