Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"
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Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"

Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla başlattığı kampanyaya il sağlık müdürleri de paylaşımlarıyla destek veriyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "Kolları sıvıyoruz." sloganıyla kamu spotları hazırlandı.

Bakan Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla paylaştı.

Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından, aşılamanın önemini vurguladıkları mesajlarını paylaşıp kampanyaya destek verdi.

İl sağlık müdürleri, yaptıkları paylaşımlarda mevkidaşlarına da çağrıda bulundu.

Kampanyaya katılan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, paylaşımında, normalleşmeye dönebilmek amacıyla "kolları sıvadıkları" mesajını verdi. Keskin, mesajında "Edirne siz de kolları sıvadınız mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, paylaşımında, hedeflerinin en kısa sürede aşılamaları gerçekleştirmek olduğuna işaret etti.

Yıldırım, "Edirne olarak Sağlık Bakanımızın mesajını aldık. Eski normallere dönebilmek için biz de kolları sıvadık. Hedefimiz vaka sayılarının azaldığı Edirne'mizde Bakanlığımızca belirlenen yaş ve risk gruplarını en kısa zamanda aşılamak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Çanakkale siz de hazır mısınız?" diyerek Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı'yı kampanyaya katılmaya davet etti.

Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'
Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'
Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'
Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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